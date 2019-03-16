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AI+VR轉播　2022北京冬奧5G助力打造智慧賽事

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▲國家速划館是冬奧會北京唯一新建的場館。（圖／CFP）

▲國家速划館是冬奧會北京唯一新建的場館。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京將於2022年舉辦冬季奧運會，籌備情況成為今年大陸兩會期間代表、委員討論焦點。北京冬奧組委會副主席張建東表示，今年是冬奧會籌辦承上啟下的關鍵年，持續建設場館和基礎設施外，工作重心將逐步轉移到場館運行及管理。

北京冬奧今年5月將進入倒數1000天，並在下半年公佈吉祥物。在場館興建方面，張建東提到，延慶賽區的高山滑雪中心10月份要達到測試賽要求，其他競賽場館要在2020年陸續完工。此外，他表示，2020年起將舉辦一系列測試賽，檢驗場館負載能力，從2月份的高山滑雪世界盃開始啟動測試。

▲北京副市長、冬奧組委會副主席張建東。（圖／翻攝新華網）

▲北京副市長、冬奧組委會副主席張建東。（圖／翻攝新華網）

此外，大陸在5G運用政策推動下，北京冬奧將將成為向全世界展示成果的重要舞台。包括北京賽區興建的「國家速滑館」，將導入全方位運動數位系統為運動員提供計時計速，再加上場館內對觀眾的智慧服務設施等。

中國聯通2018年12月宣佈將投入15億人民幣（約70億新台幣）資金，賦予冬奧會升級和新建以5G為主的寬頻通信網路，打造智慧運行保障系統及實現使用者體驗、優質賽事服務和智慧場館運營三大目標。

▲中國聯通「智慧冬奧」投入15億人民幣資金。（圖／翻攝大陸網站）

▲中國聯通「智慧冬奧」投入15億人民幣資金。（圖／翻攝大陸網站）

據了解，5G網路保障下，冬奧會借助虛擬化、人工智慧、邊緣計算等技術，打造智慧應用平台，並提供360度全景直播、VR沉浸式體驗、賽場醫療等智慧應用。

此外，奧林匹克轉播服務公司（OBS）正與阿里雲研發透過雲平台進行信號傳輸和遠端導播製作，相關測試已經在去年的布宜諾賽勒斯青奧會上實現。

OBS首席執行官強調，會在東京奧運會首先採用這一雲技術，北京冬奧會時，該技術將得到更廣泛應用；這將給主辦城市減負，讓我們轉播工作更有效率，也讓全世界的觀眾獲得更多個性化內容。
 
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關鍵字：北京冬奧,冬奧,5G,2019兩會

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