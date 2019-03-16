　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸「勒緊褲帶救經濟」日子來了　李克強傳達五大信號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸,減稅（圖／CFP）

▲大陸透過減稅降費政策，主要支持小微企業、民營企業發展，同時也讓受中美貿易爭端波及最深的製造業安心。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

大陸第十三屆全國人大二次會議昨（15）日閉幕，國務院總理李克強在中外記者會上，於破紀錄的155分鐘時長內回答18個提問，於經濟、改革、開放、民生、外交等領域釋出5大信號，也宣告了面對「下行壓力」下，中央勒緊褲帶救經濟的日子來了。

如果要用一字概括今年大陸兩會的主旋律，那就是「穩」。李克強於記者會的發言，也是在這個基礎上首先「開誠布公」，坦言經濟確實遇到新的「下行壓力」，因此適度調低預期增速目標，且用區間調控的方式定在6到6.5%，「可以說給市場發出的是穩定的信號」。

▲▼李克強。（圖／翻攝自央視）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

在應對措施上，李克強首先強調量化寬鬆、超發貨幣、大規模提高赤字率等所謂的「大水漫灌」不可取，應激發市場活力。因此，今年大陸提高赤字率0.2個百分點，尚未超過國際上3%的警戒線，並進一步推動減稅降費。

李克強表示， 4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率。對於錢從哪裡來，李克強坦言，「政府要過緊日子」，表示透過壓縮一般公共預算、收攏資金、增加金融機構和央企上繳利潤等。他說，大規模減稅降費，是要動政府的存量利益，要割自己的肉。「所以我說這是一項刀刃向內、壯士斷腕的改革」。

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲2019兩會在北京召開，並於15日閉幕。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，根據今年的政府工作報告，大陸一口氣推出18個以促進民生經濟為主的「政策紅包」，減稅降費規模達約2兆元人民幣，以及輔助民眾就業、網路提速降費等。同時「放水養魚」，期待企業能藉由減稅獲利並健康成長，以培育未來稅基。

中新社就在報導中定位，政府的「緊日子」，為的是民眾的「好日子」。同時，歸納李克強總共傳達了五個關鍵信號。

首先是在經濟方面，強調「大水漫灌」不可取，再來於改革方面，堅持「圍著市場」作文章，以激發市場主體活力。

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲大陸促進經濟發展，不搞大水漫灌的強刺激，有分析認為房地產泡沫化風險加深，也是政策考量的原因之一。（圖／CFP）

接著於對外開放領域，強調「開放的措施說出去了，當然要兌現」，提出將推出新的負面清單管理制度、加強對知識產權保護，並明確港澳台資可參照新通過的《外商投資法》等。

對於民生方面，承諾盡力量力解決，其中首次將就業優先與財政及貨幣政策，並列為整體性的宏觀政策，解決養老托幼看醫療問題；於外交領域上，強調中美、中歐等要「相互尊重促合作」，以應對風險環伺的2019年，維持中央「維穩」、「防範化解重大風險」、「穩增長、穩預期」的主旋律。

▼經濟發展「維穩」，是大陸2019年的主要任務。（圖／CFP）

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▼官媒人民日報圖解減稅降費等政策。（圖／人民日報）

▲▼減稅降費,2019兩會。（圖／人民日報）

ET快訊
大馬男「躺地裝屍體」逃過血腥補槍　紐西蘭屠殺49死
高嘉瑜登潮流雜誌！下衣失蹤「雪白美腿」全露

關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,中美貿易,中美關係,全國人大,李克強,政府工作報告,中外記者會,減稅降費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外資法對台有「想像空間」　台商正面期待：沒什麼好擔心的

陸「勒緊褲帶救經濟」日子來了　李克強傳達五大信號

國際角力李克強兩招應對　一守開放承諾二貫徹「穩字訣」

她用QR code付款　身後陌生男「一個動作」盜刷3674元！

央視踢爆「高價土雞蛋造假」　業者摻添加劑控制蛋黃顏色

澎湖旅遊處長3個月3度赴廈門　行銷花火節開拓大陸客源

基督城恐攻49死　習近平向紐西蘭總督致慰問電

美輸陸豬肉量「2.38萬噸」飆新高　外媒劍指非洲豬瘟影響

美狂打壓讓華為更紅　任正非笑：應該要付這波廣告宣傳費

杭州科大15秒AI點名　缺席學生「狂被call」：什麼課它都知道

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

陸外資法對台有「想像空間」　台商正面期待：沒什麼好擔心的

陸「勒緊褲帶救經濟」日子來了　李克強傳達五大信號

國際角力李克強兩招應對　一守開放承諾二貫徹「穩字訣」

她用QR code付款　身後陌生男「一個動作」盜刷3674元！

央視踢爆「高價土雞蛋造假」　業者摻添加劑控制蛋黃顏色

澎湖旅遊處長3個月3度赴廈門　行銷花火節開拓大陸客源

基督城恐攻49死　習近平向紐西蘭總督致慰問電

美輸陸豬肉量「2.38萬噸」飆新高　外媒劍指非洲豬瘟影響

美狂打壓讓華為更紅　任正非笑：應該要付這波廣告宣傳費

杭州科大15秒AI點名　缺席學生「狂被call」：什麼課它都知道

留美碩士「愛化妝」砸逾30萬當新秘　一邊圓夢還能經營第2事業

死囚謝志宏獲再審　律師早向檢察總長江惠民喊話

女星「16歲帶去夜店看小姐」　曝單親爸震撼教育

「被韓國瑜感動落淚」海霸王80億造漁產物流…10天再砸54億投資高雄

請安胎假被拿考績威脅！女醫強忍「宮縮」上到生…最後還是拿「乙」

影／學霸李培瑛會玩又會念書　出國四年拿2碩士1博士

閻羅王前搶回死囚謝志宏！冤獄平反協會差點錯過一條命

三芝別墅土地「蓋鳥籠建石階」！李濤被鄰居告侵占毀損

邪術慎入！泰恐怖片《屍降》預告太噁心　YouTube「拒絕刊登」

今天是立委補選投票日！　勞工上班3種薪水算法報你知

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

大陸熱門新聞

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

他買房驚見「超奈米」洗手台：手..

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」飆淚..

床的世界、和成研發長照產品登陸

她用QR code付款　詭男秒..

座位靠窗喊借過！大媽暴吼：不要..

妻生兒血崩陷昏迷　夫攜137萬..

男娶回烏克蘭「超正妹」　女方0..

陸媒揭土雞蛋造假　可控制蛋黃色

北京故宮咖啡杯美炸

基督城屠殺49死　習近平致慰問..

雷射筆燒斷繩子！他夾娃娃機狂掃..

四大血型性格特徵大揭露

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

李克強對外守開放承諾　貫徹維穩

面對中美貿易爭端和朝鮮半島等問題，大陸2019年外在環境挑戰不小，對此國務院總理李克強於昨（15）日的中外記者會上，面對至少6項涉及國際關係、外企投資准入的提問時，除貫徹區域發展「穩字訣」，也透過強調中方將遵守對外開放的承諾，助力化解貿易爭端。。

外資法參照港澳台　台商正面期待

李克強：港澳台可比照外商投資法

影／李克強否認「要求陸企監聽他國訊息」

李克強：解決朝鮮半島問題不可能一蹴而就

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

紅牌重機腿上狂搖　男眼神絕望直視前方網笑翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

妻子開心整理家務　他拔開電線上吊死在衣櫃

鄭俊英好友爆道歉真相：全是演的

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

《我猜》陽詠存懷孕！喜曬超音波照

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面