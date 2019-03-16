陸「勒緊褲帶救經濟」日子來了　李克強傳達五大信號

▲大陸透過減稅降費政策，主要支持小微企業、民營企業發展，同時也讓受中美貿易爭端波及最深的製造業安心。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

大陸第十三屆全國人大二次會議昨（15）日閉幕，國務院總理李克強在中外記者會上，於破紀錄的155分鐘時長內回答18個提問，於經濟、改革、開放、民生、外交等領域釋出5大信號，也宣告了面對「下行壓力」下，中央勒緊褲帶救經濟的日子來了。

如果要用一字概括今年大陸兩會的主旋律，那就是「穩」。李克強於記者會的發言，也是在這個基礎上首先「開誠布公」，坦言經濟確實遇到新的「下行壓力」，因此適度調低預期增速目標，且用區間調控的方式定在6到6.5%，「可以說給市場發出的是穩定的信號」。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

在應對措施上，李克強首先強調量化寬鬆、超發貨幣、大規模提高赤字率等所謂的「大水漫灌」不可取，應激發市場活力。因此，今年大陸提高赤字率0.2個百分點，尚未超過國際上3%的警戒線，並進一步推動減稅降費。

李克強表示， 4月1日就要減增值稅，5月1日就要降社保費率。對於錢從哪裡來，李克強坦言，「政府要過緊日子」，表示透過壓縮一般公共預算、收攏資金、增加金融機構和央企上繳利潤等。他說，大規模減稅降費，是要動政府的存量利益，要割自己的肉。「所以我說這是一項刀刃向內、壯士斷腕的改革」。

▲2019兩會在北京召開，並於15日閉幕。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，根據今年的政府工作報告，大陸一口氣推出18個以促進民生經濟為主的「政策紅包」，減稅降費規模達約2兆元人民幣，以及輔助民眾就業、網路提速降費等。同時「放水養魚」，期待企業能藉由減稅獲利並健康成長，以培育未來稅基。

中新社就在報導中定位，政府的「緊日子」，為的是民眾的「好日子」。同時，歸納李克強總共傳達了五個關鍵信號。

首先是在經濟方面，強調「大水漫灌」不可取，再來於改革方面，堅持「圍著市場」作文章，以激發市場主體活力。

▲大陸促進經濟發展，不搞大水漫灌的強刺激，有分析認為房地產泡沫化風險加深，也是政策考量的原因之一。（圖／CFP）

接著於對外開放領域，強調「開放的措施說出去了，當然要兌現」，提出將推出新的負面清單管理制度、加強對知識產權保護，並明確港澳台資可參照新通過的《外商投資法》等。

對於民生方面，承諾盡力量力解決，其中首次將就業優先與財政及貨幣政策，並列為整體性的宏觀政策，解決養老托幼看醫療問題；於外交領域上，強調中美、中歐等要「相互尊重促合作」，以應對風險環伺的2019年，維持中央「維穩」、「防範化解重大風險」、「穩增長、穩預期」的主旋律。

▼經濟發展「維穩」，是大陸2019年的主要任務。（圖／CFP）

▼官媒人民日報圖解減稅降費等政策。（圖／人民日報）