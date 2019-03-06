影／談一國兩制　劉結一：台灣同胞心情會更舒暢、底氣足

記者曾俊豪／北京報導

十三屆全國人大二次會議開幕儀式結束後，今年兩會的第二場「部長通道」緊接著在人民大會堂北門登場，國台辦主任劉結一是第八位登場的部會首長。他表示「習五條」是新時代對台工作的行動指南，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，而統一後「台灣同胞的心情會更舒暢，底氣會更足。」

人大會議的第二場「部長通道」一共安排八位部會首長，包含銀保監會主席郭樹清、商務部部長鍾山、交通運輸部部長李小鵬、海關總署署長倪岳峰、工信部部長苗圩（音同：為）、市場監管總局局長張茅、農業農村部部長韓長斌以及國台辦主任劉結一。

▲國台辦主任劉結一等待進入「部長通道」。（圖／記者曾俊豪攝）

原本記者掌握消息，劉結一預定在中午12時來到「部長通道」受訪，但前面幾位官員採訪時間過長，導致劉結一的採訪時間被壓縮，出現時已經超過預定時間半個小時。最後，他只回答一個問題，耗費約五分鐘的時間便離開現場。

劉結一表示，中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話，是新時代做好對台工作的根本遵循和行動指南，兩岸關係必將沿著這篇重要講話指引的方向，堅定地向前邁進。而

劉結一強調，兩制是為了照顧台灣的現實情況，為了保障台灣同胞的利益福祉，和平統一以後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣民眾的生活方式、社會制度會得到充分的尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益會得到充分的保障。

▲▼國台辦主任劉結一在兩會「部長通道」受訪。（圖／記者曾俊豪攝）

劉結一說，和平統一後「台灣同胞的心情會更舒暢，日子會更安寧，生活會更殷實，天地會更廣闊，腰桿會更直，底氣會更足」；「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

他提到，「台獨份子在島內是極少數，他們是兩岸同胞的共同敵人，這些極少數人形形色色的分裂活動，危害台海和平，危害兩岸同胞的根本利益，危害台灣同胞的切身利益，必須堅決阻止」。「反對台獨是兩岸同胞的共同責任」，統一的大勢滾滾向前，任何人是阻擋不了的。

劉結一還指出，未來將深化兩岸融合發展，像是去年推出的惠及台灣台胞31條措施就深受歡迎，為2000多家台企獲得稅收優惠，100多家台企獲得專項政策支持，800多位台胞考取了熱門專業執照，100多名台胞獲得了「五一勞動獎章」等榮譽稱號，「越來越多的台灣青年到祖國大陸追夢、築夢、圓夢」。

▲1979年元旦，中共人大常委會發表《告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）