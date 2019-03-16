國際角力李克強兩招應對　一守開放承諾二貫徹「穩字訣」

▲2019年在處理國際關係和外資問題上，中方力求維穩、合作、共贏。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

面對中美貿易爭端和朝鮮半島等問題，大陸2019年外在環境挑戰不小，對此國務院總理李克強於昨（15）日的中外記者會上，面對至少6項涉及國際關係、外企投資准入的提問時，除貫徹區域發展「穩字訣」，也透過強調中方將遵守對外開放的承諾，助力化解貿易爭端。

大陸全國人大第十三屆二次會議3月15日閉幕，閉幕式後李克強出席中外記者會，回答媒體包括中美、朝鮮半島、中俄、中歐、中日韓關係等問題。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

在面對朝美領導人2月底會晤談崩，分歧影響半島局勢下，李克強首先強調要保持半島的「和平穩定」，並始終堅持半島無核化。

針對中美關係，李克強也先強調中美建交40年取得豐碩成果，雙方有共同利益，因此保持「穩定的雙邊關係」，將有利於世界。指出中美雙方磋商「一直沒有停」，雙方在基於兩國元首達成的重要共識下，希望實現互利共贏。

因此在對外資開放上，他也強調，「開放的措施說出去了，當然要兌現」，表示中方將繼續保持對外開放熱土的溫度，包括剛通過外商投資法，下一步也將推出一系列的有關法規和文件，讓外商投資法順利落實；同時，將推出新的負面清單，非禁准入範圍擴大，對知識財產權保護上，也將引入侵權的懲罰性賠償機制。

▲中美貿易磋商影響國際情勢。（圖／路透）

在中歐、中俄、中日韓關係等的發展上，李克強說，中歐互為最大貿易夥伴，他自己將在下月赴歐盟總部的會晤中，進一步從戰略高度看待中歐關係；中俄關係上，建交70年雙方經貿關係穩固、政治互信增加，文化交流也更深入；於中日韓合作上，中日韓自貿區（FTA）和RCEP都將持續推動。

另因今年四月，中國大陸將舉行第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，李克強也提到，中方還將重視東南亞以及所有周邊國家的合作，願意把「一帶一路」倡議和有關國家的發展戰略相對接。

▼第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（圖／CFP）