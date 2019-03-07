美女太空人現身兩會　王亞平：期待在太空再次授課

▲王亞平以人大代表身份出席大陸13屆全國兩會。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸美女太空人王亞平，曾在「天宮一號」上的實驗室進行首次「太空授課」直播，引起外界廣泛討論。王亞平今年以人大代表身份出席大陸13屆全國兩會，在接受陸媒採訪時提到，如果有機會能夠在大陸自製的太空站，再上一堂太空課，屆時「希望不僅是和中國的學生們，還能夠和全世界的學生互動交流」。

據了解，大陸預計2022年前後建成首座載人太空站，王亞平表示，相較之前的「神舟」太空船載人航太任務，未來的太空站任務對太空人訓練會是更高的挑戰。她認為，機械臂操作出艙活動、在太空站駐留時間增加等，「都是以前沒有或者是很少涉及的，必須從頭學起」。

▲王亞平2013年太空授課，大陸6000萬名師生同步收看。（資料圖／翻攝自新華網）

由於在「神州十號」任務中「太空授課」直播獲得廣大迴響，王亞平被網友封為「王老師」。對於未來的「太空夢」，王亞平表示，在太空的每分每秒，都是特別值得回憶和留戀的，如果有機會再上太空，會更加珍惜這種體驗和生活。

她提到，「如果有機會的話，我當然希望能夠在空間站裡面，再上一堂太空課，而且到時候，我還希望不僅僅是和我們中國的學生們，還能夠和全世界的學生們能互動交流」。

此外，王亞平也同步關注正在進行中的「嫦娥探月工程」。她指出，自古就有嫦娥奔月的神話，「希望自己有一天能登上月球，成為真正的嫦娥」。

▲王亞平被大陸網友讚為「宇宙最美太空人」。（圖／翻攝大陸網站）

王亞平2013年隨「神州十號」太空船任務踏上太空之旅，是大陸繼劉洋後第2位女性太空人。她當時曾於太空實驗室「天宮一號」進行基礎物理實驗，讓6000萬名師生同步收看。由於王亞平有著雙眼皮、大眼睛及明顯的酒窩，被網友讚為「宇宙最美女太空人」。

