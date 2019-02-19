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「最貴停車場」法拍暴跌58億　地主控瑕疵！北院：一切合法

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▲▼地主控訴台北地方法院法拍出現重大瑕疵，導致全台最貴停車場拍賣底價暴跌58億，北院召開記者會澄清。發言人黃柄縉。（圖／記者楊佩琪攝）

▲被指法拍程序有瑕疵，導致全台最貴停車場暴跌58億，台北地方法院召開記者會說明。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

周刊報導，緊鄰台北101，號稱全台最貴停車場被爆法拍瑕疵，原地主富創公司不滿因台北地方法院有圖利搶標者嫌疑，導致原市值高達160億元的土地，進入第三拍，剩下102億，暴跌58億。台北地方法院出面澄清，包含法拍公告內容、標的物減價拍賣等，皆合乎規範。

根據週刊報導。該停車場市值約160億，占地1552坪，登記在富創公司名下，因捲入幸福人受掏空案遭查扣，債權銀行於2018年聲請法拍。第1次流標，第2次底價降到128億元又再流標，第3次法拍將於2月22日進行，但投標底價102億，足足比市值少了58億元。

為此，富創公司總經理陳文彬痛批台北地方法院民事執行處，明明法拍後土地可處分，但執行處的司法事務官卻在公告上附件註明「禁止處分」，導致有意投標者怯步。

陳文彬表示，第二拍底價大降時，便向北院民事庭聲明異議，民事庭認為，司法事務官在拍賣公告中註明「禁止處分」，有利告知有意購買土地人權利，並無不妥。但實情是，事務官根本沒有先行詢問台北地檢署及高等法院查扣範圍，就草率註記，導致北院還廢棄第二拍。

▲▼地主控訴台北地方法院法拍出現重大瑕疵，導致全台最貴停車場拍賣底價暴跌58億，北院召開記者會澄清。發言人黃柄縉。（圖／記者楊佩琪攝）

▲北院表示，第一次法拍公告並未註記「禁止處分」。（圖／記者楊佩琪攝）

現進入第三拍，公告還是說得不清不楚，依舊註記「無法辦理所有權移轉登記」，但又附上最高法院見解，表示拍定後可以移轉，如此前後矛盾，加上艱澀難懂文字，讓投標人根本一頭霧水，嚴重影響投標意願，恐怕為圖利特定投標人所為。

針對富創公司的不滿，台北地方法院召開記者會表示，該土地經鑑定結果，第一次金額為145億9585萬元，第二次為128億8768萬1000元。2018年2月23日第一拍，以第一次鑑定金額再加成10%，核定拍賣底價為160億5800萬元。結果流標。

而當時的公告並未註記「禁止處分」，因事務官考量有多人來電詢問本件登記謄本所載禁止事宜，因此才於第二拍公告中註記。不過富創公司聲請事務官迴避，因此按規定，暫停第二次拍賣停拍，並發函詢問台北地檢署及高等法院，禁止處分範圍等訊息，但皆未獲得明確回覆。

北院表示，待迴避案被駁回確定，便恢復第二次拍賣程序，債權人新光銀行依法減價20%，當時富創公司並未表示意見，事務官因此將北檢、高院等的回函載明於拍賣公告中，並附上最高法院對「禁止處分」見解，結果依舊流標。

北院強調，拍賣底價是限制出價人不得少於該金額，也就是說拍賣成交價很有可能高過底價，至於能高多少，依市場機制決定。

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