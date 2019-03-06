陳筱諭護濟宮起跑再出發 籲請鄉親讓年輕改變全世界

▲立委補選競選活動起跑日，陳筱諭再次選擇從麻豆護濟宮出發，繼續以活力洋溢的胖卡宣傳車，率領在地青年軍掀起全新的選舉風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委補選競選活動起跑日，陳筱諭再次選擇從麻豆護濟宮出發，她表示，初選時也是從這裡開始，但是被派系黑箱手法做掉，連神明都看不慣，讓該黨氣勢節節敗退，如今競選活動起跑，再從護濟宮誓師出發，除祈求媽祖護持外，也呼籲鄉親們看清兩黨候選人真面目，支持陳筱諭，讓年輕改變全世界

台南立委補選起跑日，陳筱諭與青年軍50餘人，在麻豆護濟宮上香祈福後，在胖卡宣傳車帶領下，進入麻豆市區徒步按戶掃街拜票，店家們都是熟面孔老朋友，見到筱諭和活力洋溢的青年軍團來拜訪，都給予熱情回應，路上更不時有機車騎士，高舉5號手勢，向青年軍團高喊5號當蒜！

陳筱諭表示，3個月前，她就以胖卡宣傳車開啟這場選戰，今天選舉活動正式起跑，她決定繼續以活力洋溢的胖卡宣傳車出發，率領在地青年軍掀起全新的選舉風，讓選戰也能充滿熱情與歡樂的氣氛，爭取選民的支持與認同，「年輕改變全世界」將成為這次台南立委補選的最佳寫照。

陳筱諭表示，對手找來賴清德等人來助選，但對手畢竟是外地人，對這裡不是那麼熟悉，所以必須要靠高層的大人來協助，她只能尊重這種守舊的選舉方式，民眾對於藍綠惡鬥的傳統競選手法，既厭煩又疲乏，台灣的民主政治，已經到了世代交替的時刻，她會以年輕有活力的選風，改變傳統的選舉，也請鄉親不選藍不選綠，團結支持陳筱諭，3月16日集中選票投給5號陳筱諭。