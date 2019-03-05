行動數據費排行　印度最便宜、台灣排行161名高於全球平均

▲行動網路流量費用在各國的價格差異極大。（圖／pixabay）

科技中心／綜合報導

隨著智慧型手機的普及，手機上網逐漸成為人們最重要的通訊活動之一，消費者自然也相當關心電信公司的流量費用，不過行動網路流量費用在各國的價格差異極大，其中印度以1GB數據流量平均0.26美元成為行動網路最便宜的國家，而台灣則排行161名，1GB數據流量平均為9.49美元。

BBC引述英國網站Cable.co.uk的調查報導，美國是行動網路及智慧型手機普及的大國，但該國卻是行動數據流量費用最貴的國家之一，以1GB數據流量平均12.37美元在全球排行182名。而英國則以1GB數據流量平均6.66美元排行136名，為歐洲國家中價格最貴的。

Cable電信分析師霍爾德（Dan Howdle）表示，這項結果令人失望，「儘管英國市場健康發展，但我們的研究發現，芬蘭、波蘭、丹麥、義大利、奧地利及法國等歐盟國家，支付的流量費僅相當於我們在英國支付的一小部分。英國退出歐盟後，我們的流量費用將受到怎樣的影響，將令人相當感興趣。」

該研究比較了全球230個國家的行動數據費用，全球1GB數據流量平均為8.53美元。其中，費用最便宜的前5國依序為印度、吉爾吉斯、哈薩克、烏克蘭及盧安達，而費用最昂貴的前5國則依序為辛巴威、赤道幾內亞、聖赫倫那、福克蘭群島及吉布地。

費用昂貴稱冠全球的辛巴威1GB數據流量平均為75.20美元，令人意外的是，非洲國家剛好涵蓋了最便宜及最貴的前幾名，盧安達、蘇丹及剛果民主共和國的1GB數據流量平均費用都不及1美元，但赤道幾內亞及聖赫倫那的費用都超過50美元。

至於前20個數據流量費用最便宜的國家中，有一半位於亞洲國家，其中僅有台灣、中國大陸及韓國的收費高於全球平均。

霍爾德表示，全球價格差異巨大的原因很複雜，「一些國家擁有優異的行動及寬頻基礎設施，因此供應商能夠提供大量數據流量，從而降低每1GB的價格。其他寬頻網路不那麼先進的國家則嚴重依賴行動數據，經濟決定了價格必須低，因為這樣人們才消費得起。在流量費用較昂貴的國家，基礎設施往往不是很好，但消費人數也相對較少。他們通常僅一次購買少量數據，這使得較大容量的費用則變得較高。」

該研究僅著眼於智慧型手機透過SIM卡上網的情況，並非每個國家或地區電信商所提供的資費方案。