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劉昆：考量經濟發展需要　2019全國赤字率估計為2.8%

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▲▼大陸財政部部長劉昆。（圖／CFP）

▲大陸財政部部長劉昆。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸財政部部長劉昆7日在十三屆全國人大二次會議記者會上表示，大陸政府高度重視債務問題，財政要可持續，就要做好政府債務管理和控制，目前大陸債務風險總體可控。他也透露，「今年全國財政赤字率預計是2.8%」，適當提高財政赤字率，是黨中央、國務院綜合考慮經濟社會發展需要和財政可持續發展因素作出的重大決策部署。

記者提問，2019《政府工作報告》把赤字率設置為2.8%，比去年僅增加了0.2個百分點。之前市場預期，因為今年的經濟下行壓力較大，而且又大幅減稅降費，財政赤字率可能超過3%，但結果不如預期，其中原因為何？

劉昆表示，「我覺得您的意思是認為這是偏小的一個數字。我想說一下，中國的財政依託於中國特色社會主義制度，和其他國家有不同的地方。我們今年的赤字安排為什麼這樣考慮？因為除了適當提高赤字率，中央財政還增加了特定國有金融機構和央企上繳利潤，地方財政也將多管道盤活各類資金和資產。這方面也籌措了一部分資金，可以讓我們不用過高地提高赤字率。所以，今年的赤字安排是積極的，也是穩妥的。」

▼劉昆解釋赤字率超出市場預期原因，是因為財政制度與其他國家不同。（圖／CFP）

▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

劉昆接著說，「從赤字規模看，我國赤字規模從2016年的2.18兆元，到2017年、2018年的2.38兆元，到今年的2.76兆元，規模還是持續增加的，今年比去年增加了3800億元，這已經體現了積極財政政策『加力提效』的要求。」

他分析，「從赤字率看，2016、2017年都是2.9%，2018年是2.6%，今年預計是2.8%，始終控制在國際通用的3%控制線以內，和世界主要經濟體相比，我國赤字率水平並不高，這個安排綜合考慮了財政收支、專項債券等因素，也為今後宏觀調控留出了政策空間。」

劉昆表示，「今年我們還將大力壓減一般性支出，重點增加對脫貧攻堅、『三農』、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域的投入。」

他最後補充，中國政府的舉債不是用於機構運轉、人員工資等經常性支出，而是進行有效投資，形成了可償還債務的對應資產，這也是和許多國家不同的地方。「我們還將繼續平衡好穩增長和防風險的關係，在加大減稅降費力度和著力保障重點支出的同時，保持財政的可持續發展。」

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關鍵字：劉昆,2019兩會,赤字率

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