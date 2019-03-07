劉昆：2019年收支平衡困難　要當「鐵公雞」錢花刀刃上

▲大陸財政部部長劉昆。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸財政部長劉昆於7日召開記者會指出，因爲減稅降費政策的原因，大陸2019年收支平衡相當困難，「我們減稅降費數額近2兆元（人民幣，下同），在世界上沒有別的國家一年減稅額能達到這麼高」，因此要當「鐵公雞」，不該花的錢一毛不拔；同時，也要打好「鐵算盤」，把該花的錢花在刀刃上。

他表示，要解決財政收支平衡問題，要從兩方面著手，一是把錢花在刀刃上，嚴格控制一般性支出，還要加大對重點領域和關鍵環節的投入力度；另一方面，支持深化供給側結構性改革，用好工業企業結構調整專項獎補資金，鞏固「三去一降一補」成果。

他接著說，「我們還要綜合運用政府投資基金、風險補償、後補助等手段，引導企業加大科技投入，提升產業鏈水平，支持增強金融體系服務實體經濟能力，推動形成金融和實體經濟良性循環。」

▼北京當局計畫錢花刀刃上。（圖／CFP，下同）

劉昆表示，政府也支持打好三大攻堅戰。「比如，我們準備安排1261億元中央財政專項扶貧資金，同比增長18.9%，增量將主要用於深度貧困地區。我們還準備安排大氣、水、土壤污染防治等方面的資金600億元，同比增長35.9%，聚焦打贏污染防治攻堅戰七大標誌性戰役。」

此外，加大重點領域投入力度。增加中央財政農業生產發展資金、農業資源及生態保護補助資金，推動農業高質量發展。劉昆說，「我們還準備安排中央本級科技支出3543億元，同比增長13.4%，支持科技創新和技術攻關。安排了中央基建投資5776億元，同比增加400億元，重點支持重大基礎設施建設、創新驅動和結構調整，社會事業和社會治理、節能環保與生態建設等重大項目，推動經濟持續健康發展。」

他提到，為了加強基本民生保障，政府計畫安排就業補助資金539億元，同比增長14.9%；現代職業教育質量提升計劃專項資金237億元，同比增長26.6%；困難群眾救助補助資金1467億元，增長5.1%，支持各地開展低保、特困人員救助供養等工作。我們還安排了城鎮保障性安居工程專項資金1433億元，同比增長12.4%；強化民生政策兜底（保底），提高保障和改善民生水平。

劉昆最後指出，推動區域均衡發展也不可少，政府將較大幅度增加中央對地方轉移支付規模，提升區域間基本公共服務均等化水準。「我們擬安排中央財政均衡性轉移支付1.56兆元，同比增長10.9%，增強地方財政經費保障能力，還安排縣級基本財力保障機制獎補資金2709億元，同比增長10%，加大對基層財政補助力度。安排老少邊窮地區轉移支付2489億元，同比增長14.7%，支持老少邊窮地區加快發展。」