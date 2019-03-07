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擴大自由貿易試驗區　上海市李強：已完成總體方案

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▲▼上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

作為台商於大陸華東布局的重點城市，上海市委書記李強昨（6）日表示，針對去年底習近平總書記提出的三項重要任務，目前針對增設上海自貿試驗區新片區，已經形成了一個總體方案，另科創版相關制度已發布實施、長三角一體化戰略正由國家發改委編制規畫綱要。

大陸第十三屆全國人大二次會議在北京召開，上海市代表團6日舉行全體會議，李強表示，增設上海自貿試驗區新片區，不單是區域擴大，更是推動更高水平的對外開放，透過制度創新和功能重構，打造更具影響力和競爭力的特殊經濟功能區。

▲▼2019大陸全國兩會上海市代表團全體會議,李強,應勇。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市委書記李強。（圖／記者陳政錄攝）

另對科創版開放式點註冊制，助推優質企業進入資本市場，李強認為，這有助於打通資本市場與創新資源對接，並成為上海科創中心建設與金融中心建設的橋樑。

推進市政服務上，上海市長應勇指出，「一網通辦」是上海率先提出並實施的政務服務，透過大數據中心建立，民眾可以實現身分認證、總客服、公共支付、物流快遞的統一，目前上海「一網通辦」網路平台上，已接入了1339項政務服務。

▲▼2019大陸全國兩會上海市代表團全體會議,李強,應勇。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市長應勇。（圖／記者陳政錄攝）

去年美國電動車公司特斯拉確定在上海設廠，引發國際關注後，上海市政府副秘書長陳鳴波也透露，目前項目進展順利，預計今年5月完成總裝生產車間建設，年底部分生產線正式投產。

他進一步表示，2019年，上海在積體電路、生物醫藥、高端裝備等重點產業均會加大投資力度，預計今年開工項目360個，總投資3300億元人民幣。

另對上海在今年初確定，將於7月1日起實施《上海市生活垃圾管理條例》，全面垃圾分類的目標，上海市居村協會會長朱國萍坦言，「推進下來難度很大，特別是源頭分類」。

但她強調，在近一年的綠色、環保意識推動以來，市民對垃圾分類這件事情，逐漸從「怕麻煩到有共識」，未來將持續推動讓管理條例「落實落細」。

▲2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）

▲2019年上海將全面實施垃圾分類處理。（圖／記者魏有德攝）


上海自由貿易試驗區位於浦東境內，2013年9月成立，是大陸第一批設立的自貿試驗區，目前涵蓋上海市外高橋保稅區、外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區、金橋出口加工區、張江高科技園區和陸家嘴金融貿易區七個區域。

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,上海市,李強,應勇,上海,自貿試驗區

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