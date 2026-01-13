馬斯克Grok打入五角大廈！美軍「20年實戰資料全餵AI」

▲Grok正式進軍五角大廈，美軍AI版圖再擴張。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日宣布，馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧模型Grok，將正式導入五角大廈內部網路，與Google的生成式AI系統並行運作。他在德州SpaceX發表演說時直言，最快本月下旬，美國國防部所有非機密與機密網路，都將部署「領先世界的AI模型」，藉此加速軍事科技創新，重塑現代戰爭節奏。

赫格塞斯指出，五角大廈掌握橫跨20年、經實戰驗證的軍事與情報作戰資料，未來將開放軍方資訊科技系統中「所有適合的數據」供AI使用，包括情報資料庫內容。他強調，人工智慧的優劣取決於數據品質，而美軍正擁有全球最龐大、最具實戰價值的資料來源，將成為AI發揮戰力的關鍵基礎。

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

拒用「不讓打仗的AI」 赫格塞斯強調：不受意識形態綁架

談到軍事AI的使用原則，赫格塞斯語氣強硬，直言五角大廈不會採用任何「不允許你打仗」的AI模型。他強調，軍方AI系統必須能在合法軍事用途下自由運作，「不受限制合法軍用應用的意識形態束縛」，並點名五角大廈的AI「不會走覺醒（woke）路線」，相關說法也呼應馬斯克長期對主流AI模型過度政治正確的批評。

不過，Grok近期爭議不斷。嵌入社群平台X的Grok，日前因在未經當事人同意下生成高度色情化的深偽影像，引發全球撻伐。馬來西亞與印尼已封鎖Grok，英國獨立網路安全監管機構也宣布展開調查；對此，xAI已將影像生成與編輯功能限制為付費用戶才能使用，但相關風險與疑慮仍持續延燒。

▲馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創公司xAI聊天機器人Grok。（圖／達志影像／美聯社）

與拜登時期路線不同 軍事AI管控界線成焦點

外界也注意到，赫格塞斯大力推動AI軍事化的做法，與拜登政府時期形成明顯對比。拜登政府雖鼓勵聯邦機構擴大AI應用，但同時於2024年底訂下框架，禁止AI用於侵犯憲法保障公民權利，或自動部署核武等高風險用途。如今相關限制在川普任內是否延續仍不明朗，也讓美國軍事AI的發展方向與監管界線，再度成為國際關注焦點。