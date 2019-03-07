具一國兩制優勢！梁振英：香港可為國家當「超級聯繫人」

▲大陸全國政協副主席梁振英。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸全國政協副主席梁振英6日指出，國家發展過程中，香港享受了許多便利，香港居民應該積極主動融入其中，香港有「一國兩制」的優勢，有國際化的長處，完全可以以「超級聯繫人」的身份，為國家擴大國際方面合作，勉勵港區全國政協委員為此共同努力。

《中新社》指出，梁振英認為，從5日的政府工作報告中，香港居民可以在多處找到自己發揮作用的地方，報告中有關「技術合同成交額增長30%以上」的表述並指出，這對香港來說是一個很大的商機，而在「深入貫徹全面依法治國基本方略」的表述，香港法律界還可以更加積極主動參與國家治理體系，思考可以在法律方面為國家作哪些貢獻。

▲梁振英認為，香港具備一國兩制的優勢，圖為香港維多利亞港。（圖／CFP）

此外，梁振英認為，香港在「加快發展現代職業教育」這方面一直走在前列，香港職業訓練局也做得很好，培養出的學生經常在國外獲得大獎，職業訓練方面，香港可投身國家發展大局，給國家提供可借鑒的經驗。

梁振英於2012 年至2017年擔任第4任香港特別行政區行政長官，現任全國政協副主席、全國政協常務委員，他表示，國家發展過程中，香港享受了許多便利；香港也應更加積極主動，積極融入國家發展，發揮自身作用。