市場買雞蛋！她沿路騎車都沒事...冰箱前一摔流蛋汁　網勸別浪費卻戰翻

▲ 網友冰箱前手滑，不小心打破雞蛋。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

這是什麼魔咒！有位網友哀傷表示，自己在市場花了100元買了一袋雞蛋，沿路騎車回家搖搖晃晃都沒事，沒想到回家要放進冰箱時，竟不小心手滑把蛋打破。網友看了都表示可惜，直呼雞蛋很貴不要浪費，提供多種食譜給她，不過也有網友認為這樣不衛生，還是丟掉比較好。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己今日從市場買了100元的雞蛋，還只用了一個薄薄的紅白塑膠袋裝著，一路騎機車回家都沒事；沒想到最後抵達冰箱前，卻不慎手滑摔落，導致好幾個雞蛋破裂，袋子裡也可見滿滿的蛋液，讓她哀嘆「我的手到底是什麼手？」實在心疼不已。

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不少網友看到貼文也分享自己曾做過的蠢事，「我是敲完蛋殼，把蛋液下在垃圾桶，然後差點把蛋殼下鍋裡」、「我只有把2公升豆漿墜爆的事情而已，跪著擦地板」、「 我也幹過某個蠢事就是買粥~到家停好車粥翻倒= =」。

▲最近蛋價貴，好心疼... 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看到也替她感到可惜，不過也紛紛提供解決方法，「現在蛋很貴不要浪費」、「趕快放在鍋裡做個蒸蛋」、「不要浪費可以煮番茄炒蛋」、「趕快炒飯、煮個玉米濃湯，再做個布丁飯後甜點」、「煎蛋捲了」、「可以做法式吐司」。不過也有人認為蛋殼超髒，碰到殼的蛋液還是不要吃比較好，「好浪費，但是我覺得還是回收廚餘了」、「碰到殼了確定還要吃嗎」。

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