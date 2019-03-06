連5個「唉唷」告白！她疑惑估狗...下秒直球爆擊狠撩　網狂筆記：這我可以！

▲除了寫信，還有很多讓人心臟漏一拍的高級撩妹招數。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

唱歌告白是許多人都會使用的方法，不過也有人善用「歌詞+google」撩妹，看似無厘頭的蠢招，下秒卻大轉彎直球爆擊，讓人心臟漏一拍；網友看了也都紛紛表示「這招太強」、「這很可以欸！又不油膩」，急忙筆記起來。

一位女網友今日在臉書「爆廢公社」中分享了幾張對話截圖，她表示對方是曾經追求她的男生，雖然拒絕了對方的告白，但他們後來還是好朋友，偶爾會連絡。原po貼出去年祝對方「生日快樂」的對話內容，和大家分享男子強大又創新的撩法。

請繼續往下閱讀...

只見圖中女方祝男方「生日快樂」，對方卻反過來說「恭喜妳搶到頭香，但沒禮物。」原po納悶「不是應該壽星才有禮物嗎？」並且祝福對方可以收到很棒的禮物，男方卻有點失落地表示「所以我收不到妳的禮物的意思嗎？」女生好意詢問想要什麼禮物時，壽星卻無厘頭傳了「唉唷唉唷唉唷唉唷唉唷」，並且要她自己google。

▲ 是在唉唷什麼啦...。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po隨後把5個連續的「唉唷」丟到google上，沒想到跳出來的第一則資訊就是范曉萱演唱的「我要我們在一起」，大神招讓網友都看跪表示「趕快筆記」。雖然看到的當下令她小鹿亂撞，但可惜最後兩人還是沒有走到一塊。

▲直球爆擊啊！！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完都表示這招太強，「有中有中」、「很幽默欸！可以考慮一下」、「你說你說你說我們要不要在一起」、「這太高竿，我筆記一下」、「這居然還沒辦法追到，太可惜」、「這麼會的人還不在一起！」、「這個不討人厭」、「很會耶！而且不油膩」。也有人實際測試，卻得到悲慘結果，「我剛剛也用這招對付我朋友，結果她說『你是肚子痛還是牙痛，是在靠么喔！』」、「我不會去估狗，只會回唉唷個屁」。

也有不少隱藏的高手表示這招其實很早就被用過，「類似的招式我十幾年前就用過了啊！哈哈很好用！」、「我秒懂耶，看到那句腦袋裡就自動浮現歌詞了」、「我上次還遇到叫我搜尋范曉萱第5張國語專輯」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！