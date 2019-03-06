送男生禮物反回「唉唷唉唷」…Google跑出神曲！網暴動筆記：這撩法超強

▲收到這樣的撩妹訊息，竟然能成功讓女生直呼：「超厲害！」（圖／記者李佳蓉攝，示意圖，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

怎麼這麼會！一名女網友在臉書上透露，她之前被追求的時候有個男生用著「很特別的手段」讓她印象深刻，整個撩妹技術強大又創新，雖然當下她拒絕了對方，但她還是PO出對話內容分享給網友參考看看，網友看完撩妹手段後蓋了520多層樓，直呼：「好厲害！這個很可以！」

女網友在臉書社團「爆廢公社」貼出對話紀錄表示，這男生是曾經的追求者，雖然拒絕了，但仍是當偶爾聯絡的朋友。內容是，去年她祝男方生日快樂，對方回應：「恭喜你搶到頭香，但沒禮物！」

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▲一名女網友分享之前有人要她Google「唉唷唉唷」關鍵字。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

原PO：「我要有禮物幹嘛？你才是壽星，祝你拿到很棒的禮物。」

男方：「所以我收不到你禮物的意思嗎？」

原PO：「你想要什麼？」

男方：「唉唷唉唷唉唷唉唷唉唷。」

原PO完全不知道對方在說什麼，打了3個問號，接著對方要她去「Google」，她把「唉唷唉唷」丟給Google大神後，意外得出「范曉萱的名曲〈我要我們在一起〉」的搜尋結果，讓她突然覺得，男方的回應技術超會撩，「這撩法滿強大又創新。」不過她還是拒絕了對方，當朋友就好。

文章一出，網友們紛紛蓋樓留言：「這個太強，我中了」、「確實有創意」、「這個很可以」、「創意直達火星」、「也要懂才知道說什麼」、「學一下不要再當單身狗了」、「這個好厲害啊」、「太強了！得要默默的筆記起來」、「高手在民間」、「曾經有人跟我說范曉萱第五張國語專輯」、「我怎麼跑出周杰倫」、「江蕙也有一首唉唷唉唷欸」、「可以問他到底試過幾個人嗎」。