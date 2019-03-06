影／越晚越冷！強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探11℃　週四起全台連濕4天

記者曹悅華／台北報導

氣象局指出，今（6）天凌晨鋒面通過，強烈大陸冷氣團接力南下，不僅會越晚越冷，雨勢也會越來越明顯，到了明（7）天冷氣團增強，北部低溫下探11度，中部和東部也只有14度，全台有雨到週日，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

▲受鋒面通過、大陸冷氣團南下影響，全台越晚會越冷，雨勢也會更加明顯。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象預報員陳建安指出，這波強烈大陸冷氣團正在南下，也就是增強接近中，今晚北部14度到15度、中部和花蓮17度、南部和台東18到19度。明天跟今天一樣，會越晚越冷，北部低溫下探11度、中部14度、南部16度、花蓮和台東15度；高溫部分，北部17度、中部21度、南部27度、花蓮和台東22度，整體來說只有南部因為降雨機率較低，白天有陽光露臉，溫度相對高些，其他區域都是濕冷天氣型態。

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

至於民眾關心的降雨跟降雪問題，陳建安說受到冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台從明天開始一直到週日都有降雨機率，等於連下4天，尤其以北部和東北部、中南部山區有局部大雨發生機率。他補充週六（9）雖然冷氣團減弱，氣溫會回升，但因為華南雲雨區持續東移，加上新一波鋒面來襲，所以還是會下雨。

降雪的話，陳建安表示這波冷氣團最冷時間落在明晚跟週五（8）清晨，不過整體來看，明天到週日只要水氣和氣溫配合好，3500公尺以上高山都有可能下雪。

▲臉書粉專天氣職人-吳聖宇同樣要民眾留意晚間開始下一波雨勢。（圖／取自臉書粉專天氣職人-吳聖宇）

臉書粉專天氣職人-吳聖宇同樣提到，預估隨著中層短波槽繼續東移南壓，後續在華南滯留鋒面上發展的雲雨帶將會很快向東移動，隨著偏西風來到台灣上空，傍晚過後各地下雨的情況又會轉趨明顯，而且有機會出現較大雨勢，整體來說偏向層狀降雨，但也不排除會有局部性的對流系統降雨，提醒大家要留意晚間開始的下一波雨勢情況。