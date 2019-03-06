　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／越晚越冷！強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探11℃　週四起全台連濕4天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者曹悅華／台北報導

氣象局指出，今（6）天凌晨鋒面通過，強烈大陸冷氣團接力南下，不僅會越晚越冷，雨勢也會越來越明顯，到了明（7）天冷氣團增強，北部低溫下探11度，中部和東部也只有14度，全台有雨到週日，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲受鋒面通過、大陸冷氣團南下影響，全台越晚會越冷，雨勢也會更加明顯。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

氣象預報員陳建安指出，這波強烈大陸冷氣團正在南下，也就是增強接近中，今晚北部14度到15度、中部和花蓮17度、南部和台東18到19度。明天跟今天一樣，會越晚越冷，北部低溫下探11度、中部14度、南部16度、花蓮和台東15度；高溫部分，北部17度、中部21度、南部27度、花蓮和台東22度，整體來說只有南部因為降雨機率較低，白天有陽光露臉，溫度相對高些，其他區域都是濕冷天氣型態。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

至於民眾關心的降雨跟降雪問題，陳建安說受到冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台從明天開始一直到週日都有降雨機率，等於連下4天，尤其以北部和東北部、中南部山區有局部大雨發生機率。他補充週六（9）雖然冷氣團減弱，氣溫會回升，但因為華南雲雨區持續東移，加上新一波鋒面來襲，所以還是會下雨。

降雪的話，陳建安表示這波冷氣團最冷時間落在明晚跟週五（8）清晨，不過整體來看，明天到週日只要水氣和氣溫配合好，3500公尺以上高山都有可能下雪。

▲▼冷氣團。（圖／取自臉書粉專天氣職人-吳聖宇）

▲臉書粉專天氣職人-吳聖宇同樣要民眾留意晚間開始下一波雨勢。（圖／取自臉書粉專天氣職人-吳聖宇

臉書粉專天氣職人-吳聖宇同樣提到，預估隨著中層短波槽繼續東移南壓，後續在華南滯留鋒面上發展的雲雨帶將會很快向東移動，隨著偏西風來到台灣上空，傍晚過後各地下雨的情況又會轉趨明顯，而且有機會出現較大雨勢，整體來說偏向層狀降雨，但也不排除會有局部性的對流系統降雨，提醒大家要留意晚間開始的下一波雨勢情況。

 

ET快訊
太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」曝光網笑噴
皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」：1天都不
《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」　認了：有感覺

關鍵字：氣象雲,大陸冷氣團,氣象,下雨,降溫,下雪,降雪,低溫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立委狂逼問「華航罷工誰負責」！林佳龍終妥協：6月底交檢討報告

台鐵新票務系統公開測試！學會抓出「超大bug」　怒批5大缺陷超鬧

狂撒錢救國旅遭批！「淡季政府要進場」林佳龍提春遊補助3目標

影／春遊補助高鐵也參一腳！「加碼內容」一次看　搭車7折甚至送住宿

就像百貨週年慶！立委「各種神舉例」譏春遊補助　林佳龍、周永暉親回應

3天全台走透透！台鐵推「郵輪式列車」端午遊程　3/11搶先開賣

飛沖繩只要777元！樂桃航空「開航7週年優惠」一次看　5日開放搶票

影／今晚11點開搶！香草航空清倉大拍賣　台北飛大阪只要220元

最美燈會安可聲不斷！國外瘋搶展出　「6主題燈」確定永留大鵬灣

影／春遊補助4月開跑！不限年齡全台每人500　2狀況各再加碼500

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

結婚1年沒懷孕…遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢　她竟懷上嚇壞：那人是九天玄女

完美融合古今文明　世界風箏都「濰坊」向全世界發出邀請

網約多元小客車幫Uber解套？　計程車業者批「假議題」

師生「約會性侵」後神隱一個月　 輔大師氣憤：輔大主管以什麼事由准假？

有女人聲音！疑心女求視訊...男友躺床眼神狂飄　劇情神轉她崩潰

皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」　他感傷：1天都不敢休

影／越晚越冷！強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探11℃　週四起全台連濕4天

魏應充心繫棒球夢！重組味全龍振興台灣棒球時間表悄出爐

愛放空、老是想事情想到出神　3部超適合你的經典白日夢電影

善有善報！ 這位台灣女孩異國善因緣來自行善解災厄

湖岸景觀創高價　「碧湖畔」每坪162萬內湖最高

會吵≠有糖吃！工作獎金沒你的份...小心犯「職場2迷思」

徐若瑄帶兒子滑雪　看到3歲V寶動作…網友驚讚：運動細胞太好！

陳喬恩主動撲吻陳曉圓房　自嘲老司機：我一直在算計他！

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

看好市場　新聯陽2019接案1200億

《三小一家人》玩失憶哏「男主角狂自婊」　觀眾笑到並軌

《刺客教條：奧德賽》第一把袖劍的傳承最終章「血脈」現已推出

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

生活熱門新聞

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

公公出殯前畢旅　媳婦：玩回來再..

裸睡男被貓咬痛到狂跳：以為春夢..

暖心苦主叫錯Ubereats乾..

台灣汽美師傅參賽　霸氣奪冠亞軍

宋江陣煞氣重！36官將全扮後果..

「叔叔」疼愛10多年　她接到心..

小黃死在田溝…夢到菩薩　農夫笑..

滿地貓屎！清潔員「萬蚤蝕身」崩..

通訊行買iPhone 　他查機..

即／冷空氣升級強烈冷氣團全台急..

史上最複雜！「春遊補助」申請攻..

春雨淋全台！冷氣團11℃強襲濕..

更多熱門

相關新聞

2018年全台閃電161萬次　高市最多

今（6日）是二十四節氣中的「驚蟄」，通常第一聲春雷會發生在這個節氣的前後，雷雨季節也從此時開始。台灣全方位閃電監測網就公布了2018年的統計數據，發現台灣本島2018年一整年上空出現的閃電多達161萬次，超過8成都集中在6至8月，其中高雄市閃電次數居冠，達20萬1682次。

即／冷空氣升級強烈冷氣團全台急凍探11度　

越晚越冷「北台14℃雷雨突襲」

準強烈冷氣團探11度　今起全台連下5天雨

春雨淋全台！冷氣團11℃強襲濕5天

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面