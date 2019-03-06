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春寒雨狂淋全台！冷氣團＋鋒面「11℃強襲」濕5天　最冷時間出爐

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▲▼春寒雨狂淋全台！冷氣團＋鋒面「11℃強襲」濕5天　最冷時間出爐。（圖／中央氣象局）

▲春寒雨狂淋全台！冷氣團＋鋒面11℃強襲濕5天。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

變天！中央氣象局表示，受鋒面通過加上大陸冷氣團南下影響，6日開始全台變天轉雨，尤其中部以北、東北部將出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，預估北台灣將下探15度，氣溫將明顯下降；7日（周四）並將轉冷，強度直逼強烈大陸冷氣團，春寒料峭，清晨北台灣恐剩11度，一直到9日（周六）冷氣團才會減弱。

氣象局預報，6日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地天氣潮濕、不穩定，中部以北及東北部將有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。北台灣低溫下降至約15度左右，高溫也只有20至22度，高溫明顯下降約7度，春寒料峭，整天濕涼；中南部及花東高溫約28至31度，相對暖熱，但也越晚越冷，下探18度，各地氣溫明顯下降。

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▲▼春寒雨狂淋全台！「冷氣團＋鋒面」11℃強襲濕5天　最冷時間出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼春寒雨狂淋全台！「冷氣團＋鋒面」11℃強襲濕5天　最冷時間出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲冷氣團挾雨報到，最冷時間出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

預計7至10日（周四至周日）前2天受華南雲雨區東移影響，後2天受鋒面通過影響，4天水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，中部以北及東北部有陣雨，甚至有雷雨、局部大雨發生機率，南部及花東也會有局部性的陣雨出現。

大陸冷氣團影響之下，北台灣明顯偏冷，其他地區早晚也冷，這波冷空氣強度直逼強烈大陸冷氣團，可謂春寒料峭，7日晚間至8日清晨為這波冷氣團影響最明顯時候，預估中部以北及東北部低溫僅11至13度，南部及花東約15至17度。

氣象局提醒，天冷加上下雨的關係，所謂春寒雨若泉，注意保暖、防雨措施，預估9、10日（周六、日）雖然大陸冷氣團減弱，但鋒面接續影響，水氣仍多，氣溫僅稍回升。不過到了11日（下周一）又將變冷降溫。

▲▼週二(3/5)晚間起，鋒面的接近通過開始變天。（圖／翻攝自氣象局）

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