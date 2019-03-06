驚蟄到！今起全台連下5天雨發強風特報　「準強烈冷氣團」探11度冷到下周

▲今鋒面通過加上大陸冷氣團南下，春寒料峭注意保暖。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

今天（6日）是24節氣的「驚蟄」！中央氣象局表示，今由於鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地天氣較為潮濕和不穩定，中部以北及東北部有陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨。另外，周四（7日）、周五（8日）冷空氣強度可能直逼強烈大陸冷氣團，預估中部以北及東北部低溫僅11至13度。

氣象局說，氣溫方面，預測北台灣今低溫僅約15度，高溫約20至22度，高溫與5日相較明顯下降約6、7度之多，東北部高溫約24度；中南部及花東高溫約28至31度，相對北部較為暖熱些，但越晚也會越涼冷，低溫將也會降至17至19度。

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▼今晨0時至今全台幾乎都有降雨。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，這兩天全台有雨。

氣象局也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，周四起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。而今也是24節氣的「驚蟄」，代表春天到了、春雷乍響，大地萬物開始萌芽生長。

氣象局提醒，周四至周日（10日）前兩天受到華南雲雨區東移影響，後兩天受到鋒面逐漸通過影響，整期水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，中部以北及東北部有陣雨，劇烈一點甚至有雷雨的機會，局部地區有大雨發生的機率；至於南部及花東也會有局部性的陣雨出現。

▼周四、周五中部以北最低溫探11度。

氣象局表示，氣溫方面，周四、周五在大陸冷氣團影響之下，北台灣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷，強度直逼強烈大陸冷氣團，而清晨及夜裡為此波冷氣團影響最明顯的時候，預估中部以北及東北部低溫僅11至13度，南部及花東約15至17度。

氣象局預報，周六（9日）、周日雖然大陸冷氣團減弱，但鋒面接續影響，水氣仍多，氣溫僅稍回升；下周一（11日）、下周二（12日）東北季風增強或另一大陸冷氣團南下、影響，北部及東北部天氣將再轉涼，所幸此波冷空氣較為乾冷，水氣不多，僅迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局說，下周三（13日）至下周五（15日）冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升；僅迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。