全台閃電一年161萬次！高雄市居冠逾20萬次、嘉義市密度最高

▲今（6日）為二十四節氣中的「驚蟄」，台灣全方位閃電監測網公布一下數據，2018年台灣本島上空出現了161萬次閃電。（資料照／記者姜國輝攝）

生活中心／綜合報導

今（6日）是二十四節氣中的「驚蟄」，通常第一聲春雷會發生在這個節氣的前後，雷雨季節也從此時開始。台灣全方位閃電監測網就公布了2018年的統計數據，發現台灣本島2018年一整年上空出現的閃電多達161萬次，超過8成都集中在6至8月，其中高雄市閃電次數居冠，達20萬1682次。

台灣全方位閃電監測網統計的數據提到，會造成災害的「對地雷擊」閃電占了10.4%，大約16.8萬次，絕大多數出現在西半部的丘陵地跟鄰近的平地，這些地區包括了農地、獨棟度假豪宅、高爾夫球場、森林遊樂區和露營場主要集中地。

請繼續往下閱讀...

▲2018年全台各縣市閃電次數排名。（圖／台灣全方位閃電偵測網提供）

台灣全方位閃電偵測網也針對各縣市的密集度和次數來做分析，發現高雄市的閃電次數最多，超過20萬次，其次是南投19.9萬次，第三則是台南17.2萬次，以密集度來看第一則是嘉義市，閃電的密集度是平均每平方公里131次，這是台北市（45次）的三倍。台灣全方位閃電偵測網分析，嘉義市的閃電密度集這麼高，是因為，嘉義市鄰近阿里山，面積較小、位置相對內陸，是夏季午後雷雨的好發區域。

▲嘉義市閃電密集度為全台第一名。（資料照／記者姜國輝攝）

▲2018年全台閃電次數最高的是高雄市，超過20萬次。（圖／台灣全方位閃電偵測網提供）

「台灣全方位閃電監測網」是天氣風險公司在2017年建置而成，也和美、澳的國際合作，成為全球最大閃電監測網一環，可以精確的掌握「雲內閃電」及「對地雷擊」訊號。