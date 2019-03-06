越晚越冷「北台14℃雷雨突襲」　吳德榮曝最冷兩天探11℃

▲今天開始連5天進入「春寒雨若泉（濺）」的情形。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

生活中心／台北報導

今（6）日凌晨鋒面通過及大陸冷氣團南下，全台整天濕涼且越晚越冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天開始連5天進入「春寒雨若泉（濺）」的情形，晚上北台灣下探14度，其他地區也略為轉冷，最冷時間點是周四晚、周五凌晨，北台灣出現11至12度最低溫。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，春季的冷空氣已不若冬季深厚，地面鋒面雖已通過，但中層帶狀的水氣仍在台灣上空，帶來又冷又濕的天氣，即使在氣溫降至最低時，仍常伴隨明顯降雨，所以有「春寒雨若泉（濺）」的說法。

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▲周四、周五最低溫。（圖／氣象局）

據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，吳德榮分析，今日受到鋒面及冷氣團影響，氣溫驟降越晚越冷，北台灣晚間預估降至14度，其他地區也略為轉冷，中部以北有雨，南部亦有局部雨的機率。他表示，明晚、周五晨北台灣沿海空曠地區將出現11至12度的最低溫，都會區降至13、14度。

吳德榮表示，雖然周五白天至周六冷空氣逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕冷；周日另一波鋒面及東北季風南下、氣溫略降，北台灣持續濕冷；下周一天氣乾轉、降雨停歇；一直要到下周二天氣才會好轉，轉向晴時多雲。

▲要到下周一天氣乾轉，降雨才會停歇。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

至於會不會降雪呢？吳德榮認為，周四、周五在3500公尺以上高山降雪機率較高，合歡山最低溫則接近零度，處在臨界條件，是降雪、霰、或僅是降雨，都有可能，得密切注意。

氣象局表示，中部以北及東北部有陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨，至於氣溫，北台灣低溫僅約15度左右，高溫約20至22度，高溫與昨天相較明顯下降約6至7度之多，東北部高溫約24度，中南部及花東高溫約28至31度，相對北部較為暖熱些，不過越晚也會越涼冷。

▲合歡山周四周五最低溫接近零度，會不會降雪還有待觀察。（圖／交通部提供）