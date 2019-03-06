快訊／冷空氣升級強烈冷氣團全台急凍探11度　白天空檔晚上繼續下雨到周日

▲天氣風險表示，傍晚前後華南雲雨帶接手，從北到南又會開始下雨了。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

全台急凍！根據中央氣象局最新預報，將今天（6日）南下的冷空氣升級成強烈大陸冷氣團，預估周四（7日）、周五（8日）中部以北及東北部低溫僅11至13度。天氣風險公司說，鋒面通過後今白天是降雨空檔，北部還是有些零星的短暫陣雨；大約傍晚前後華南雲雨帶接手，從北到南又會開始下雨了，北部、中部的雨勢會比較明顯。

氣象局表示，今清晨受鋒面通過影響，台南以北地區出現明顯的降雨，上午開始隨著鋒面逐漸東移，降雨略為緩和，但今整體來說各地還是容易有斷斷續續的下雨現象；氣溫方面，強烈大陸冷氣團正逐漸南下，雖白天溫度因陽光照射稍微回升，但傍晚開始氣溫會明顯下降，到了深夜預測北台灣低溫僅剩下14、15度左右，中部及花蓮約17度，南部及台東18到20度，周四清晨還會更冷一些。

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▼上午開始隨著鋒面逐漸東移，降雨略為緩和。（圖／氣象局／下同）

▼今清晨受鋒面通過影響，台南以北地區出現明顯的降雨。

氣象局也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，周四起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。而今也是24節氣的「驚蟄」，代表春天到了、春雷乍響，大地萬物開始萌芽生長。

氣象局提醒，周四至周日（10日）前兩天受到華南雲雨區東移影響，後兩天受到鋒面逐漸通過影響，整期水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，中部以北及東北部有陣雨，劇烈一點甚至有雷雨的機會，局部地區有大雨發生的機率；至於南部及花東也會有局部性的陣雨出現。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，晚起水氣又增多。

氣象局表示，氣溫方面，周四、周五在強烈大陸冷氣團影響之下，北台灣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷，而清晨及夜裡為此波冷空氣影響最明顯的時候，預估中部以北及東北部低溫僅11至13度，南部及花東約15至17度。

氣象局預報，周六（9日）、周日雖強烈冷氣團減弱，但鋒面接續影響，水氣仍多，氣溫僅稍回升；下周一（11日）、下周二（12日）東北季風增強或另一大陸冷氣團南下、影響，北部及東北部天氣將再轉涼，所幸此波冷空氣較為乾冷，水氣不多，僅迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

▼強烈大陸冷氣團影響，中部以北周四、周五最低溫11度。