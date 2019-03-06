空汙監測數據挨批美化！環保署曝真正原因：本來就會有缺值

▲對於環團指控環保署空汙數據是假的，環署副署長蔡鴻德強調，是誤解了。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（6日）揭露環保署2018年PM2.5監測數據有近4萬筆（39456）列為無效還刪除，創11年新高，且比2016年倍增。環保署隨後舉行記者會強調，是環團誤解了，數據不能隨便註記，數據絕對沒有被消失，數值也非無效。

環署監資處副處長王嶽斌表示，環團質疑「假數據真空汙」，是不了解環署空氣品質監測數據檢核目的，是在正確反映環境品質，也為數據品質保證的必要工作，非我國獨有，原始值與檢核結果皆可在環署網頁查詢到，不必以美化數據的偏狹觀點曲解。

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針對環團認為PM2.5數據缺值筆數過高，環署強調，儀器雖可連續24小時運轉，但也必須每週、月保養，以例行維護來看，每週要花上4至6小時，乘1年52週，再乘全台77個測站，平均每年約超過2萬筆數據，都屬「例行維護」的無效缺值。

環署說明，且儀器無法避免發生故障，可能會因停跳電、豪大雨等外在因素，或儀器老舊等眾多原因導致缺值、異常值、測值飄移等不合理且無法正確反映環境品質的數據。

▲環署監資處副處長王嶽斌說，質疑假數據，是不了解環署空氣品質監測數據檢核目的。（圖／記者許展溢攝）

環署副署長蔡鴻德表示，數據註記部分，有一套正當程序才能校正，跟實際測到不同數據裡頭，這些儀器跟一般儀器一樣會有老化等問題，須要校正回來。蔡鴻德強調，環團有些誤解，且環署將監測和空氣品質保護列在不同單位，監測是獨立出來的單位，不用考量空氣有無改善，目的只是要確定數據正確，因此監資處沒理由刪除數據。

環署強調，測站「自動」儀器，本來就會有缺值，近年來PM2.5以標準方法「手動」採樣分析結果顯示，空氣品質確實逐年改善，且這些無效數據本來是不應供民眾參考，故運用儀器本身除錯、程式篩選、人工確認等檢核方式，確保數據品質，避免展示錯誤監測結果，才是空氣品質監測應有的專業做法，因此絕對沒外界想的美化數據。

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