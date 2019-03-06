環團怒諷環保署用「美肌模式」　空汙數據披上隱形斗篷近4萬筆假的

▲環團怒控環保署空汙數據是假的，還經過竄改。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟和立委今（6日）揭露環保署2018年PM2.5監測數據有近4萬筆（39456）列為無效，創11年新高，且比2016年倍增，怒轟就算設備在維修，也不應該將數據一筆筆的移除，要求環保署應說清楚講明白，不要讓人民質疑並揪出這麼多疑點。

立委徐永明怒批，環署今年初稱PM2.5改善，若數據有問題就要全部公開，政府取得人民信任很重要，尤其環署今年初還公布台中進步第一名，空品媲美東京，如果數據是假的，不是自欺欺人、自打嘴巴？環署不該用錯誤訊息，用數據騙人。

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立委劉建國表示，PM2.5監測數據的無效值暴增的情況太嚴重，將要求環保署到立法院進行專案報告，說明空品監測的數據有效性的QA/QC檢核問題，檢討到底是儀器老舊、程式設定，還是人工檢核出狀況，並要求提出檢討報告及改善，不能再用這樣難以取信於民的做法。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，經檢視環署PM2.5監測的大數據，發現近年無效值的筆數在近2年大幅增加，2017年為33661筆， 2018年高達39456筆，比2016年20640筆暴增 18816筆，增幅91%，接近2倍。

葉光芃控訴，自動監測儀器明明有偵測到PM2.5，但環署的迴歸式卻顯示ND（未檢出），諷刺難道是披上隱形斗篷嗎？這樣因迴歸式而造成的ND值，從2014年開始採用迴歸式後大幅增加，更在2017至2018這2年暴增，迴歸式不僅有美化數據的功能，還有讓PM2.5隱形變不見的神效，質疑到底程式檢核的判定標準為何？

環團最後強調，環署為監督工廠煙囪排放，訂立CEMS監控規則，環署也應比照自己訂立的CEMS規範自我要求，豈能自己球員兼裁判，監測和查核都自己委辦，數據自己說無效就無效，公信力何在？訴求環署若違法竄改數據，環署正副署長都要負起責任。

