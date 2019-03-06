　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環團怒諷環保署用「美肌模式」　空汙數據披上隱形斗篷近4萬筆假的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環團控環保署空汙數據是假的。（圖／記者許展溢攝）

▲環團怒控環保署空汙數據是假的，還經過竄改。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟和立委今（6日）揭露環保署2018年PM2.5監測數據有近4萬筆（39456）列為無效，創11年新高，且比2016年倍增，怒轟就算設備在維修，也不應該將數據一筆筆的移除，要求環保署應說清楚講明白，不要讓人民質疑並揪出這麼多疑點。

立委徐永明怒批，環署今年初稱PM2.5改善，若數據有問題就要全部公開，政府取得人民信任很重要，尤其環署今年初還公布台中進步第一名，空品媲美東京，如果數據是假的，不是自欺欺人、自打嘴巴？環署不該用錯誤訊息，用數據騙人。

請繼續往下閱讀...

立委劉建國表示，PM2.5監測數據的無效值暴增的情況太嚴重，將要求環保署到立法院進行專案報告，說明空品監測的數據有效性的QA/QC檢核問題，檢討到底是儀器老舊、程式設定，還是人工檢核出狀況，並要求提出檢討報告及改善，不能再用這樣難以取信於民的做法。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，經檢視環署PM2.5監測的大數據，發現近年無效值的筆數在近2年大幅增加，2017年為33661筆， 2018年高達39456筆，比2016年20640筆暴增 18816筆，增幅91%，接近2倍。

葉光芃控訴，自動監測儀器明明有偵測到PM2.5，但環署的迴歸式卻顯示ND（未檢出），諷刺難道是披上隱形斗篷嗎？這樣因迴歸式而造成的ND值，從2014年開始採用迴歸式後大幅增加，更在2017至2018這2年暴增，迴歸式不僅有美化數據的功能，還有讓PM2.5隱形變不見的神效，質疑到底程式檢核的判定標準為何？

環團最後強調，環署為監督工廠煙囪排放，訂立CEMS監控規則，環署也應比照自己訂立的CEMS規範自我要求，豈能自己球員兼裁判，監測和查核都自己委辦，數據自己說無效就無效，公信力何在？訴求環署若違法竄改數據，環署正副署長都要負起責任。
 

ET快訊
獨／鈕承澤《跑馬》暗中復拍1星期　靠「金馬獎得主」救火
快訊／陳佩琪告三立、陳斐娟求償5百萬　一審敗訴
大S回應「婚姻很穩定」　還原跟汪小菲動怒：應酬回家講話大聲
拖板車酒駕竟倒車衝撞！警跳車反擊4槍　嫌躲水溝求饒

關鍵字：環團,環保署,台灣健康空氣行動聯盟,劉建國,徐永明,空汙,監測數據,葉光芃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸爸出差整個月留下「注音文紙條」　天蠍兒子一看抱頭飆淚

被演藝圈耽誤的正妹乩童！激似金曲歌后、金級主持人　90秒影片瘋傳

快訊／冷空氣升級強烈冷氣團全台急凍探11度　白天空檔晚上繼續下雨到周日

為省錢！她出遊選「當天來回景點」　渣男卻「每月帶小三兩天一夜」：太傻

3天全台走透透！台鐵推「郵輪式列車」端午遊程　3/11搶先開賣

生日禮指定香港餅乾！她苦奔1個月買到　一回醫院「閨蜜病逝」淚崩：耍我啊

坦言「中正紀念堂是衝突焦點」　文化部長鄭麗君：蘇貞昌決定

姪女寫出「98+1」超完美恍然大悟　師評：這樣寫字會不會太累！

搬「女主人」大體電梯突卡住…夫說完3句話變正常　接體員：永遠記得那天

就像百貨週年慶！立委「各種神舉例」譏春遊補助　林佳龍、周永暉親回應

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

爸爸出差整個月留下「注音文紙條」　天蠍兒子一看抱頭飆淚

被演藝圈耽誤的正妹乩童！激似金曲歌后、金級主持人　90秒影片瘋傳

快訊／冷空氣升級強烈冷氣團全台急凍探11度　白天空檔晚上繼續下雨到周日

為省錢！她出遊選「當天來回景點」　渣男卻「每月帶小三兩天一夜」：太傻

3天全台走透透！台鐵推「郵輪式列車」端午遊程　3/11搶先開賣

生日禮指定香港餅乾！她苦奔1個月買到　一回醫院「閨蜜病逝」淚崩：耍我啊

坦言「中正紀念堂是衝突焦點」　文化部長鄭麗君：蘇貞昌決定

姪女寫出「98+1」超完美恍然大悟　師評：這樣寫字會不會太累！

搬「女主人」大體電梯突卡住…夫說完3句話變正常　接體員：永遠記得那天

就像百貨週年慶！立委「各種神舉例」譏春遊補助　林佳龍、周永暉親回應

13歲少女愛上30歲已婚男　他送「破處」當她生日禮

參選2020總統大選？韓國瑜：完全不在我考量之內

希拉蕊也是《辣妹過招》鐵粉！　幽默回擊川普：你為何這麼迷戀我？

蘇南／大法庭救得了高達八成的司改不滿意度嗎

94要「爆乳彈鋼琴」！古典樂正妹愛穿「緊身細肩帶」　炫琴藝也要露身材

離奇！男倒臥謝龍介宣傳車上後腦有傷　昏迷尚未脫險

北市府電腦遭駭　柯文哲行程秘書電腦中招訪美行恐外洩

移工聯盟抗議「收容所有錢才有飯吃」　移民署：沒人挨餓

爸爸出差整個月留下「注音文紙條」　天蠍兒子一看抱頭飆淚

印地安泉賽／莊吉生遭印度直落二　會外賽首輪止步

麻糬喵4腳同步ㄉㄨㄞ上樓梯　不忘回頭賣萌：我去睡覺囉！

生活熱門新聞

台灣汽美師傅參賽　霸氣奪冠亞軍

暖心苦主叫錯Ubereats乾..

「叔叔」疼愛10多年　她接到心..

滿地貓屎！清潔員「萬蚤蝕身」崩..

宋江陣煞氣重！36官將全扮後果..

春雨淋全台！冷氣團11℃強襲濕..

紅布條「屋主中威力彩」他見3字..

通訊行買iPhone 　他查機..

史上最複雜！「春遊補助」申請攻..

男客守桌邊「這桌快吃完」　她反..

7歲姊幫簽回條「醫師體神回」

妙天爆妙禪「與女信徒有問題」　..

曬媽媽年輕照黑絲襪逆天美腿太性..

即／強對流移入！雷雨＋強風炸雲..

更多熱門

相關新聞

空汙警報北漂到沙鹿！16測站亮橘燈

今日東北季風影響減弱，全台天氣回暖，各地高溫都上看26度，不過雲嘉南空品區處尾流弱風區，污染物較易累積，截至中午12時，共有16個測站達對敏感族群不健康的「橘色警示」，以及崙背測站達紅害。

時力挺政院同婚專法　不提林昶佐版

台中電廠新建燃氣機組挨轟「打假球」

苗栗中油爆油水流出5千公升！

礦業修法進度恐歸零！環團轟經濟部被動　

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 黃昭順 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

大S汪小菲爆婚姻危機

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳！

《炮仔聲》家雯有救了！網一看是她嗨翻

大S認了：經營兩地婚姻不容易

好市多DIY神紙！網被燒到喊想買

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面