台中電廠新建燃氣機組挨轟「打假球」　環委退回補正再審

▲環署針對台中發電廠新建燃氣機組計畫召開第2次專案小組初審會議。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台中發電廠長期被視為空汙罪魁禍首，開發單位台電計畫興建2部總裝置容量約260萬瓩的燃氣複循環機組，只是原本10部燃煤機組其中4部轉為備用非停役。環保署今（4 日）召開第2次專案小組初審會議，環團對此轟台電打假球，環評最後決議補正再審。

台電報告指出，將在廠內第9、10號機南側空地，建2部燃氣機組，面積約13.4公頃（僅燃氣機組用地），總裝置容量達260萬瓩，同時規劃５座16至18萬公秉的地上行儲槽、氣化設備及相關廠房設施，天然氣輸氣管線埋則沿站區西側道路銜接至新建燃氣機組約3公里。

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台中市公害防治協會總幹事黃國斌認為，呼吸新鮮空氣是中部地區民眾長年以來的渴望，現階段只有台中電廠兩部燃氣機組趕快興建、商轉，並減少燃煤發電，恢復藍天白雲，才能讓民眾有感，因此盼環評委員快速通過審查，讓台電興建。

台中梧棲區草湳里長林槐庭不滿說，台中人很可悲，要這樣吸髒空氣。有地方居民則認為，現在要興建的2部電廠可以大幅改善空氣汙染，是進步的一種象徵。只是台電提出新設的機組是要取代老舊的1至4號機組將轉為備用，非停役，環團不滿質疑，說要改善空汙，難道是在打假球？

今天會議由於眾人意見不停，環委對台電提出最新說明書仍持諸多疑慮，最後決議要求6月底前補正再審，到時必須針對既有燃煤機組與新建燃氣機組於空氣品質不良季節（10月至隔年3月）的運轉管控機制，並依實際生煤許可減量規劃，呈現2018至2026年（目標年）逐年、月全廠空氣汙染排放（含粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物)的空氣品質改善效益與模擬結果等說明。