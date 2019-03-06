全新票務系統公開測試！學會抓「5大bug」旅客霧煞煞　台鐵逐一回應

▲台鐵第四代票務系統開放測試中！（圖／截自台鐵局測試版網頁）

記者曹悅華／台北報導

台鐵全新票務系統現已開放團體訂票，4月9日起開放個人票預定，目前公開測試中。據了解，不少民眾及專家都認為過程太過複雜、沒有對症下藥，台灣鐵道暨國土規劃學會就抓出5大bug。對此，台鐵局今（6）就4點逐一回應，承諾研議持續優化，讓系統更臻完善。

1.分縣市邏輯詭異

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學會發現目前縣市排序毫無邏輯，採取政府統計網先直轄市再縣市的機制，讓基隆市，嘉義市排在所有順位的後面，與使用者期待有顯著差異。

另外還發現訂票需要旅客背車站所在縣市，這是最大的問題，認為如果台鐵需要分區以簡化選單的車站數量，建議分區方式可以依據國土生活特性區分，例如分為：北北基宜 / 桃竹苗 / 中彰投雲 / 嘉南高屏 / 花東 等5區，適當的分區不但有助於旅客查找與記憶，也能簡化購票流程。

→有關起迄站站名選擇，旅客可利用站名代碼、縣市站名排序、地圖選取等三種方式輸入，而非只能使用縣市排序，學會建議採取區域分區方式，本局將納入優化參考。

▲學會點出新票務系統分縣市邏輯詭異。（圖／截自台鐵局測試版網頁）

2.轉乘設計

學會發現，目前時刻查詢功能中，許多轉乘建議並不合理，出現為了轉乘而轉乘的情形，

→有關轉乘設計部分，將進一步檢視轉乘所需時間合理性。

3.車站代碼不統一

針對於台鐵與本次售票系統車站代碼更改，學會請台鐵確認是否同步更改電話訂位系統之車站代碼，並強化宣導讓台鐵員工與民眾不需要記憶兩套車站代碼。

→未來車站代碼，網路與電話訂票均同步使用新代碼，目前在相關網頁已有代碼一覽表，將加強宣導。

4.剩餘車票查詢

前訂票系統缺乏既有三代系統之剩餘車票搜尋機制，旅客無法從既有剩餘車票之車次直接選購列車，將增加旅客操作複雜度。

→剩餘車票查詢為本次新系統功能之一，旅客查詢後若有剩餘班次即可直接點選訂票，台鐵將進一步檢視後台資料庫完備性。

最後，台鐵局提到，非常感謝該學會及各界對於新系統的相關建議，本局將廣納民眾及專家意見，研議持續優化，讓系統更臻完善。

※測試版網頁網址：



https://tip-sit.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

※測試版網頁開放期間：

108年3月4日至3月15日（星期一至星期五）上午9時30分至下午6時（該網頁於非開放時間將無法連線，瀏覽器顯示之錯誤訊息為正常情形）。

※體驗試用意見調查網址：



https://goo.gl/forms/SK9i99wpuBY7LDhq2