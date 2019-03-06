威脅論VS.可愛論　韓國瑜：台灣越來越可愛「熱愛遠道而來的客人」

▲韓國瑜提出了「威脅論」與「可愛論」兩種論點。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜即將前往大陸訪問，引發執政的民進黨強烈關切。在新聞節目《關鍵時刻》上表示，台灣有兩條路「威脅論」與「可愛論」，民進黨強調「威脅論」，韓國瑜則是強調「可愛論」，台灣越來越可愛，熱愛遠道而來的客人，這也是他跟民進黨中央執政很大的差別。

韓國瑜接受《關鍵時刻》的連線專訪指出，「台灣的未來有兩條路，一個是『威脅論』一個是『可愛論』，威脅論是說動不動別人要打我們，別人要怎麼樣怎麼樣對我們，所以我們心裡面飽受威脅；第二個是可愛論，台灣越來越可愛了，2300萬人熱愛自由民主，熱愛遠道而來的客人，2300萬人他們四面八方而來的人都當成親人一樣，大家都愛上台灣，大家都喜歡來台灣，台灣越來越可愛」。

韓國瑜說，「所以民進黨中央執政，我感覺他們威脅論一直不停在講，可是我講的是可愛論，未來我們沒有敵人，我們沒有圍牆，我們沒有障礙，整個高雄的未來全部是通的，這才是高雄，甚至擴大來說整個台灣未來最重要的生路啊，所以我跟民進黨政府中央執政在這個點上是完全不一樣」。

主持人劉寶傑表示，「照你這樣講，接下來的選舉，包括316的選舉，包括2020的選舉，就有可能是你的可愛論跟民進黨的威脅論在做一個對決囉！人民要選擇我要繼續被威脅，還是我要選擇台灣做一個可愛動物！」

韓國瑜表示，「我們2300萬人熱愛我們的生活方式，熱愛我們的民主跟自由，我們有絕對的信心，幾十年這個生活模式，難道我們連這個信心都沒有嗎？所以我為什麼要這樣大聲疾呼，我們可以很可愛很善良可以很熱情，對於任何人來我們心中沒有任何圍牆把我們堵住，所以現在動不動就要講這些威脅論，這樣對台灣是好嗎？這個不是三言兩語講得清楚的，所以為什麼我們今天去中國大陸的南方以及香港澳門，因為我們對自己高雄，對自己台灣的民主我們是有信心的，我們所有伸出去兩隻手是溫暖的手，握住我們所有接觸的每一個人，不是抱住兩個拳頭，看到人都想打架，我們兩隻手可以變成握手很溫暖，也可以變成握成兩個拳頭找到假想敵，所以聰明的台灣人民，應該要做出最英明的選擇，我們高雄市願意領頭羊往前衝，伸出最溫暖的雙手，擁抱每一隻每一雙溫暖的手，就從這一次中國南方城市開始」。