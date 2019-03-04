遭民進黨開除黨籍　吳子嘉：很意外！我又沒有要選舉

▲吳子嘉接受廣播節目專訪。（圖／翻攝POP Radio直播）

政治中心／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍，4日他接受廣播電台專訪，自嘲自己是苦主，被開除黨籍的當下很意外，因為自己又沒有要選舉，也直言對民進黨某些派系有意見。

吳子嘉表示，自己當初加入民進黨的理由是因為，早期看不慣國民黨民意代表介入工程標案關說，收取政治獻金，因此決定加入民進黨，擔任幕後的角色，但沒想到，現在民進黨政府也有這種狀況。

吳子嘉直言，現在對民進黨政府有意見、對有些派系有意見，如今被開除黨籍，覺得很意外，「我對政治選舉一點意願都沒有，到今天都沒意願」，我連臉書都沒有，對公眾事務的參與都是理性的，我喜歡媒體記者的工作，因為可以參與公共利益。

吳子嘉也也提到，行政院副院長陳其邁在開除前找他電話長談，檢視開除黨籍的要件，對於被遭指「污衊總統，污衊黨」，他認為自己說的話都可受公評，並說前台北市副市長陳景峻、民政局長藍世聰，在選前幫台北市長柯文哲站台，很明顯違反黨紀，但是最後也沒有被開除。

吳子嘉認為，被民進黨開除黨籍不是因為過去說了什麼，「就是怕我影響2020」，主持人追問怕會破壞什麼？吳子嘉沒有正面回應，但他認為，被開除黨籍應該不是總統蔡英文的意思，有政府高層跟他溝通要客觀評論，不要說落選這太主觀，他也跟高層說會客觀評論，但要客觀到什麼程度「給我空間」，之後就被開除黨籍了。