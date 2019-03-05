吳子嘉稱馬英九收受頂新10億獻金　於3電子報道歉確定

▲美麗島電子報董事長吳子嘉，須在3電子報上道歉。（圖／翻攝自《雲端最前線》）

記者吳銘峯／台北報導

媒體人吳子嘉2013年10月在美麗島電子報上刊登文章，稱前總統馬英九收受頂新集團10億元政治獻金。馬英九起訴求償，一審判吳須登報道歉，二審改判僅須在電子報上道歉，案經上訴，最高法院4日駁回此部上訴，判吳先於3份電子報上道歉確定。至於一二審均判吳賠償180萬元，最高法院則廢棄發回更審。

吳子嘉當時撰寫標題為「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」文章，指稱「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金。拿人手短、吃人嘴軟，只好以掩護魏家的方式，來掩蓋自己貪污的事實。」、「所以，吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備。」、「2012的總統大選後期…魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭。」

此外，內文還有「根據監察資料顯示，馬吳競選總部在2012年總統選舉的政治獻金，總收入為4億4千多萬，那麼，就算整場選舉就只有頂新魏家捐款，那中間的差額跑去哪了？馬團隊為何沒申報？消失的數億鈔票，誰拿走了？這如果不是貪污，什麼才是貪污？正因為馬團隊收受頂新鉅額黑心錢的消息被放出，就不難理解為何近年來，馬政府總是一再的對頂新大開綠燈。」馬英九不滿，起訴求償300萬元並登報道歉。

一審法院認定吳子嘉未善盡查證義務，判決吳敗訴，須賠償180萬元，並在4大報報頭下方刊登道歉啟事一日。案經上訴，二審仍判吳敗訴，賠償金額也是180萬元，但二審採用律師見解，認為不須在4大報上道歉，改判在蘋果、自由、美麗島等3電子報上道歉即可。

案經上訴，最高法院審理後，4日做出一部駁回、一部廢棄的判決。上訴駁回確定的部分是回復名譽的道歉方式，要求吳須在3份電子報上道歉；廢棄發回更審的部分為賠償名譽損失180萬元。

