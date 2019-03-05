神秘驚奇味道！超商「重量級奶茶」又一發　網被燒到衝去買

▲超商又出現奶茶新品，引發網友熱議。（圖／示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

現在除了手搖飲料店之外，超商也經常推出新的飲品，吸引飲料控嘗鮮。而最近小7又出現一款超火紅的「重量級奶茶」，而且還是用麥仔茶調配，吸引不少網友嘗鮮衝去買。不過，有網友喝完卻吐真心話說，「味道好像咖啡牛奶！」

這款新推出的奶茶新品是愛之味「麥仔茶濃鮮奶茶」，強調無咖啡因、含乳量高達50%。有網友喝完在PTT發文指出，「一直都很喜歡喝愛之味麥茶，剛剛去小7採購飲料發現新品，算是想喝鮮奶茶又怕睡不著的新選擇，但我喝下去第一口感想是，嗯？喜歡的一定很喜歡，不喜歡的一定直覺這啥小？」

另外，也有網友喝完說，「一入口跟咖啡牛奶簡直ㄧ模一樣！自己平常有喝麥茶的習慣，會買麥子回家煮，跟自己用麥茶加牛奶的味道不太相同，自己做的是喝起來很清爽不油膩，也可能是這款是主打濃鮮奶茶所以喝起來會比較油口，甜度的話一罐逼近30克的糖，喝起來覺得太甜，然後喝起來麥子的清香並不明顯。」

其他網友看完則紛紛回應，「就咖啡牛奶」、「剛剛買了，喝起來像咖啡」、「像咖啡牛奶+1」、「喜歡麥茶味，會想喝喝看」、「覺得滿好喝的」、「像咖啡是因為決明子跟大麥的關係」、「根本咖啡牛奶，咖啡味超重，但沒咖啡因，不喜歡」、「沒咖啡因的咖啡牛奶！？太吸引人了吧」、「咖啡牛奶？害我想試試看了！」

除了「麥仔茶濃鮮奶茶」吸引網友嘗鮮外，最近還有款福樂鮮攪系列的紅龍奶茶，也是很受到網友矚目，其使用紅茶+烏龍茶+香醇牛乳混合而成，而且強調50%以上的乳含量，不少網友喝過大推，但也有網友認為太甜了。