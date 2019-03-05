被逮還挫屎！彰化男連搶3超商僅得手香菸巧克力　遭判7年3月

▲失婚男持折疊刀1小時連搶3超商，僅得手香菸跟巧克力，地院判7年3個月。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣黃姓男子疑因感情因素加上缺錢，2018年10月14日凌晨3點多，在1個多小時內連搶3家超商，僅搶到1包香菸與巧克力，並在第3家超商行搶時落網，被帶回警局後還嚇到「褲底挫屎」，彰化地方法院近日依強盜罪判處7年3個月徒刑。

事發當時，黃嫌持摺疊刀前往溪湖鎮二溪路超商佯裝要買香菸，店員拿出香菸給他後，他就亮出折疊刀大喊「搶劫」，店員對黃男說這裡沒錢，並趕緊躲進辦公室，黃嫌遂騎機車離開，7分鐘後轉往西環路超商，拿著巧克力佯裝要結帳，再度亮出折疊刀鋸大喊「搶劫」，並進入櫃檯想開啟收銀機，但不會操作按壓開關後無法開啟，店員趁隙躲進辦公室並報案，黃嫌只好取走巧克力並騎乘機車離開。

黃男並未因此罷手，當天凌晨4時40分許又到大發路一家超商再度行搶，結果被店員與民眾壓制、員警也趕到現場將黃男逮捕，從他身上起出折疊刀及香菸等證物。黃嫌被警方帶回派出所問訊，竟嚇到褲底挫屎，頓時臭氣沖天，黃嫌坦承強盜犯行不諱。

法官審酌黃男無業、需撫養5歲女兒，經濟情況不佳，犯後坦承犯行，已與其中一被害人達成和解，另一被害人表示不願再到法院、不須安排和解，但被告正值青壯之年，僅因缺錢花用就行搶，強盜2罪各判處7年1個月有期徒刑，預備強盜罪判處7個月有期徒刑，應執行7年3個月有期徒刑。

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