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到神壇「補考運」如願當上中醫師　2通電話....竟成炸彈客

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▲王男到神壇補考運，果真考上中醫師，3年後遭到不明人士2通電話恐嚇以為神壇所為，變為炸彈客遭到警方逮捕，檢方今日起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲王男到神壇補考運，果真考上中醫師，3年後遭到不明人士2通電話恐嚇以為神壇所為，變為「炸彈客」遭到警方逮捕，檢方今日起訴。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市47歲王男為了要考中醫師，前往彰化田中鎮一處神壇「補考運」果真考取，3年後王男竟接到不明人士電話恐嚇，「為你作法作的大粒汗小粒汗，如不給付60萬元，就要對你及你家人不利」。王男懷疑是神壇的人所為，將自製的2個爆裂物堆放在神壇門口前，雖然未引爆，但被神壇主人發現報警。

起訴書指出，王男在2011年準備中醫師特考，經補習班朋友介紹到陳男經營的神壇「補考運」，果真同年如願考取。未料3年後，在2014年8月間，王男接到二次不明人士來電指出，「為你作法作的大粒汗小粒汗，如不給付60萬元，就要對你及你家人不利」，王認為之前僅有前往陳男的神壇，未曾到過其他宮廟，而懷疑係該神壇內的人所為。

▲王男到神壇補考運，果真考上中醫師，3年後遭到不明人士2通電話恐嚇以為神壇所為，變為炸彈客遭到警方逮捕，檢方今日起訴。（圖／ETtoday資料照）

為了報復，王男上網瀏覽爆裂物製作方法後，並在台北市等處購買相關材料，自製2個具殺傷力、有定時裝置的爆裂物後，同年8月18日凌晨開車前往該神壇，為避免形跡敗露，途中還偷了一面車牌掛上，清晨4時許將2個爆裂物堆放在神壇門口前，卻因爆裂物電力不足而未引爆。

經神壇主人陳男在上午9時許，發現屋前有異味前往查看，發現爆裂物報警，警方派出防爆小組前往，並將扣案的爆裂物送鑑定結果發現具殺傷力，並比對指紋，循線查獲王男。陳男則向警方表示沒有打恐嚇電話，至於是誰所為他也不清楚。

彰化地檢署5日偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌將王男提起公訴。

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關鍵字：考運,神壇,炸彈,爆裂物,恐嚇

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