讓出燈會主辦權遭酸「英明」　王惠美曝原因：考量2問題

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

地方中心／彰化報導

由屏東縣政府主辦、被外界譽為「史上最美燈會」的2019台灣燈會3日風光落幕！原定明年將由彰化縣接棒舉辦，卻傳出彰化放棄明年主辦權，將機會讓給台中市的消息，各界砲聲隆隆。對此，彰化縣長王惠美回應，放棄主辦權是考量到時間及財政狀況，未來有機會將極力爭取。

今年台灣燈會因Intel無人機秀、「珊瑚之心」獲國外設計大獎入圍提名及大型展品屢獲好評等因素，聲勢由黑翻紅，包括試營運的17天在內，締造逾1300萬的賞燈人次，成績亮眼。原定明年由彰化縣接力舉辦，但縣長王惠美卻決定放棄主辦權，後由台中市順利爭取到主辦權，此舉引發各界批評。有網友在臉書社團發文狠酸，王惠美抱著「不做就不會錯」的心態，可說是「太英明了」。

▲因放棄台灣燈會主辦權，王惠美遭網友猛酸。（圖／翻攝「彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區」臉書社團）

今彰化縣議會召開臨時會，民進黨議員賴澤民質疑，2012鹿港台灣燈會辦的有聲有色，為何以財政問題為由，自行放棄2020燈會主辦權，難道彰化不如屏東？

對此，王惠美回應，當初鹿港台灣燈會有2年的籌備時間，但2020台灣燈會卻是直到去年11月才接獲中央通知，擔憂短短一年的籌備期間會出差錯，表示這次先推掉，未來有機會再爭取。

王惠美認為，要辦就要辦最好，時間倉促沒辦好的話會被罵，她希望呈現彰化縣最好的一面；另外，她也強調，舉辦燈會將牽涉到縣政府財政狀況及整體規劃，況且目前政府團隊仍處於新手上任的情況，將等到做好最佳準備時，在好的時機積極爭取活動主辦權。