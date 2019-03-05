騎士狂飆躲警帥氣甩尾「結局超掉漆」　9萬網笑歪：有香蕉皮？

地方中心／高雄報導

高雄市政府警察局時常在臉書PO出第一線員警的視角，讓人深刻感受到許多驚險的執勤過程，最新PO出的是有名騎士停等紅燈時，一見到警方立刻紅燈右轉逃逸，員警立刻鳴笛喝令停車，但他仍持續逃竄，畫面相當驚險。最後騎士想緊急來個霸氣甩尾，然後掉頭逃離現場，未料，慘變摔車，立刻被制伏在地。畫面經PO上網後，掀起網友熱議，有人喊「看到他摔車我就放心了」、「地上有香蕉皮嗎？」。

▲毒蟲躲警甩尾技術惹網笑歪。（圖／翻攝自高雄市政府警察局）

從畫面中可見，員警大喊「前方車輛，立即靠邊停車」 ，但騎士不聽勸，不斷在巷弄間逃竄，險象環生，最後躲在路邊想來個霸氣甩尾掉頭逃離現場，未料竟然變成「碰」、「摔」、「倒」的畫面，然後就被員警制伏；員警霸氣喊「想跑去哪」，騎士則苦喊「我沒有駕照拉」、「怕你給我開單」，但員警直覺沒這麼單純，頻問「有沒有東西」、「有藥（毒品）嗎？」，對方則回沒有、拍謝拉、真的沒駕照拉、沒東西啦。

不過，警方仔細搜查，不放過任何細節，果真在機車內搜出毒咖啡包。而這段逮人畫面配上不可能任務的配樂，令人感受到警察執勤的急迫感，立刻引起網友熱議，有網友就說，「 至少把魯蛋先吃完在騎車吧」、「一轉彎就GG」、「吸毒真的很母湯」。

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