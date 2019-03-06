王浩宇爆「韓國瑜體虛」被洗版！300天都喝「中午就醉」　網友痛譙：來高雄選議員啦

▲議員王浩宇(左)發文爆料高雄市長韓國瑜(右)體虛的原因。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇5日一連6篇發文，劍指國民黨高雄市長韓國瑜，在北農時天天喝酒，一年300天中午就喝醉，還要北農公布他當時在一郎餐廳用餐的酒水發票。此話一出讓許多韓國瑜粉絲不滿，紛紛湧入王浩宇臉書洗版。

王浩宇5日一天內連發6篇文目標都是韓國瑜，要求北農公布韓國瑜任期時在一郎餐廳用餐、酒水發票，「就知道我說的是不是事實囉！」檢方應該調查這些酒是否用公費買，一年花多少錢，只方便說到這。更痛罵電視媒體播了37分鐘的韓國瑜，「洗腦台灣人到這樣，竟然有人覺得不扯，是台灣人敏感度太低嗎？」

▲王浩宇發文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

韓國瑜被爆料天天喝醉引發熱議，前北農董事、國民黨台北市議員游淑慧也透過臉書發文護航反擊，痛罵王浩宇不愧是人稱的「PTT佛地魔」，既不分區且能跨越時空、無中生有，真是神通廣大。澄清自己當時是北農的官派董事，但從沒看過王浩宇，「更沒看過韓國瑜酗酒，搞到身體不好。不知道這位PTT佛地魔，您是跨越時空看到誰呢？」

▲▼王浩宇臉書被洗版。

另外有許多網友對於王浩宇的發文也不以為然，紛紛湧入他個人臉書洗版「王議員在桃園當市議員時,幾乎天天PO文酸韓國瑜,一個月30天,有27天都在PO,像今天天還沒有黑,就好幾篇酸文章,滿滿的韓國瑜,然後到底甚麼時候會開始辦公,沒人知道,也許桃園市民也放棄了」、「這才是你要幹的事吧，不要一天到晚關心高雄的事啦，對高雄有興趣的話就來高雄選議員啦。」

另外也有網友說「有位王議員正無所不用其極的破壞高雄人民和諧，常常上節目還不時出來批評韓市長，希望這位議員別成為某黨的打手！」、「你怎知道他幾乎每天都再喝，聽誰說的，還是你每天都跟在他旁邊？不然怎知道那麼多？桃園的議員竟然能管到高雄？我不知道議員現在那麼大尾了」。