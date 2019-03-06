蔡英文、蘇貞昌一抱解9年心結！綠色政權保衛戰　3顆未爆彈曝光

▲總統蔡英文（前中）找蘇貞昌（前左）回鍋出任閣揆，2人打破多年心結，攜手迎接政權保衛戰。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

去年九合一選舉重傷的民進黨，在黨內「沒有分裂本錢」的期待下，總統蔡英文與閣揆蘇貞昌明確分工，甩開兩人糾纏9年的心結，短短不到2個月，已合力拆除包括同性婚姻法案、10年老車強制淘汰、計程車汰舊換新補助等政治炸彈。本刊掌握，蘇貞昌接任行政院長後，施政節奏明快，府院經歷幕僚換血，面對剩下不到11個月的大選，已鎖定包括主權、產業轉型以及能源政策等3大議題，準備一一拆彈，以迎接輸不得的政權保衛戰。

228連假最後一天，行政院長蘇貞昌在臉書公布上任50天的政績影片，仿效網路新聞常用的Google小姐語音旁白，細數衝衝衝內閣上任後的政績。

蘇貞昌回鍋接任行政院長，要求內閣團隊要常上臉書及直播，對照前兩任內閣，在蘇特別重視明快、接地氣的風格下，已連帶影響蔡總統面對輿情的反應，在幕僚群的合作下，府院運作模式已迅速走過外界等著檢視2人關係的第一道考驗。

2月23日，蔡英文與府院官員邀請計程車業者入府茶敘，旋即拍板「補助計程車汰舊換新」，只要是車齡8年以上，就可申請至少15萬元的汰舊補助。本刊掌握，這場由總統府邀請的茶敘，背後正是蘇貞昌主導，由小英拍板，下令指示「儘速解決」的政策。

計程車補助方案只是蔡蘇合作模式的縮影。蘇回鍋閣揆，府院幕僚溝通順暢，分工明確，不僅甩開長達9年的「蔡蘇心結」，更正式宣告綠色政權保衛戰開打。

1名總統府幕僚透露，備戰明年總統及立委大選，下一步府院已著手盤點3大議題，包括主權、牽涉觀光及產業轉型的經濟議題，以及能源政策，在選戰倒數11個月內，蔡蘇將攜手一一拆掉這些炸彈。

「不能只端出冷冰冰的數字，還要真正讓人民有感！」這名幕僚說，面臨高雄市長韓國瑜帶動下掀起的「韓流」衝擊，藍營把經濟問題歸咎於陸客不來，民進黨就要端出有感的經濟、觀光及產業政策，重新找回支持者。

能源議題上，民間「核能減煤」公投蠢蠢欲動，藍營宣布參選總統的朱立倫，甚至表態當選要重啟核四，加上核三廠延役的申請底限為今年7月，總統府幕僚說，向來主張非核家園的民進黨，公投後不得不重新審視「2025非核家園」目標，但府院已體認，核四、核三都沒有重啟、延役空間，如何提出能說服大眾的能源配置方案，將成大選前的重要議題。

至於主權議題，從蔡英文選後親上火線強硬回應九二共識、和平協議等態度，民進黨也已作好開戰準備。



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