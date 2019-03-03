士林弒母／女碩士喊「我很愛媽媽」…幻想有黑衣人！警嘆：精神類斷線

▲殺害母親的林女3日下午遭警方移送。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

1日晚間台北市士林區天母商圈發生一起駭人聽聞的逆倫弒母慘案，犯下血案的林姓女子到案後竟向警方表示：「我很少跟我媽媽吵架！我們感情很好！我很愛她！」警員聽聞此話如墜五里霧中摸不著頭緒；弒母林女向警方表示：母親平常在台北市某傳統市場「擺早市」設攤賣衣服，而她早年頂著留美碩士光環、返國後曾在補習班短暫兼課教英文，但近年失業找不到工作。警方懷疑兩人因生活費問題發生爭吵，才釀這起人倫悲劇。

警方調查，死者林母平常在台北市中心某傳統市場「擺早市」販賣女服，生活相當規律，還會透過晨泳等方式健身，穿著打扮相當年輕時髦，鄰居也說從外觀來看，根本看不出來是73歲的老人家。

▲士林7旬林姓服飾女商人，1日晚間被發現屍家中，經送醫後不治。（圖／記者張君豪翻攝）

而兇嫌林姓女子到警局後向警方供稱，她留美取得碩士後返台，曾在台北市補習班兼差教國高中英文，但收入並不穩定，她向警方表示，自己是英文老師否認失業，但警方查訪林女住處鄰居，多人表示林女返國後失業多時，平常都待在家裡靠母親擺攤賣衣服收入維持生計。

而弒母的林女還不斷向警方強調，是陌生的黑衣人攙扶滿身是傷老母返家，後來媽媽就沒了呼吸心跳；她向警方說，三個月前母親也曾滿臉傷痕返家。警方詢問她是否有犯案動機，林女否認，且平靜回答：「我很少跟我媽媽吵架，我們感情很好，我很愛她！」

但警方私下透露，林女應訊時情緒相當不穩定，精神呈現「類斷線」狀態，警員詢問她問題，林女回答卻牛頭不對馬嘴，經常需頻繁補充，甚至加入很多不可思議的情節，包含她認為腦中有不可思議的力量在控制她、腦中有聲音告訴她要怎麼做，但警員詢問到案情細節，林女都以黑衣人、陌生人闖入帶過。

林女脫口而出的「我很愛她（母親）」言論，和激烈爭吵毆打母親致死顯然不一致。林女曾透露，3個月前母輕也曾遭黑衣人毆傷返家；警方認為精神狀況有異的林女，可能透過「黑衣人」虛擬角色轉述自己跟母親的長期衝突，林女是否需送精神鑑定則有待檢察官後續釐清。