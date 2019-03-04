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檢警懷疑「人格解離」！碩士女回憶弒母案就暴走：都說是黑衣人了

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▲▼士林天母弒母案，警方調閱監視器畫面，發現當天死者林母獨自一人返家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方調閱監視器畫面，發現當天林母獨自一人返家，根本就沒有什麼黑衣人。（圖／記者張君豪翻攝）

社會中心／綜合報導

「我很愛媽媽……！」台北市士林區一名40多歲的林姓女子疑似犯下弒母血案，還在母親嚥氣後主動通報警方，但面對員警偵訊，林女全推托給根本就不存在的「陌生黑衣人」，再加上林女訊問期間多答非所問，思路邏輯遠遠異於常人，精神狀況似乎也有異常，警方因此懷疑，林女恐患有「人格解離」（多重人格障礙，MPD），並自行在腦中虛構出「黑衣人」的角色。

警方表示，73歲的林母1日晚間被發現陳屍在天母東路住處中，且其頭部、胸部等處皆有多處傷口，經勘驗後研判應是鈍器、銳器毆打致死，生前有高度遭虐可能。

由於整起案件為死者林母的女兒報案，因此警方第一時間對其詢問調查，但卻意外發現林女的精神狀況不佳，不但對於關鍵細節閉口不談，還將整起血案兇手推給「陌生的黑衣人」，指稱當天晚間母親外出後遭到不明黑衣人襲擊，還被陌生人扛回家，隨後沒多久就斷氣離世。

▲▼士林7旬珠寶婦陳屍家中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林母傷勢相當嚴重，當下就已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者張君豪翻攝）

由於林女說詞漏洞百出，且檢警調閱監視器畫面追查後，發現當天晚間林母是獨自返家，林女口中的「黑衣人」從頭到尾根本就不存在；且經勘驗、鑑識案發現場，發現還有遭人清理痕跡，諸多線索皆指向林女犯案，因此目前已遭到檢警列為疑兇，並於3日晚間向法院聲請羈押。

警方指出，40多歲的林女曾在美國留學，還取得傳播碩士學位，但歸台後頂著高學歷光環並未較他人順遂，反而在求職路上處處碰壁，最後閒賦在家，生活開銷全仰賴經營服飾業的林母；而林父則早在多年前過世，但身後留下數筆房產，因此母女倆生活還算優渥。

在偵訊期間，被認為犯下弒母逆倫血案的林女，竟還語出驚人地表示自己與母親感情很好，「我很愛媽媽！」堅決否認犯案；但每當警方試圖深入訊問、探究進一步關鍵案情細節時，林女就好像某種開關被觸動一般，情緒明顯開始不穩，激動地表示「就跟你說是黑衣人了」、還稱「腦中有不可思議的力量、聲音在控制我！」令警方摸不著頭緒，案情也陷入膠著。

檢警研判，林女雖未有精神科病史，也未有定期就醫紀錄，但可能患有「人格解離」，因此才會在腦中幻想、虛構出所謂的「黑衣人」殺害母親。目前檢警已在住處查扣了掃把、拖把、棍棒等可能兇器，全案朝他殺方向持續偵辦。

▲殺害母親的林女3日下午遭警方移送。（圖／記者張君豪攝）

▲檢警懷疑，林女可能患有「人格解離」，才會虛構出黑衣人犯案。（圖／記者張君豪攝）

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關鍵字：士林,天母,弒母,碩士,人格解離,人格分裂

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