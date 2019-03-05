► 民進黨拚同婚「逕付二讀」 蘇貞昌：盼立院如期通過 讓台灣向前走

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、徐政璿／台北報導

同婚專法政院版本草案《司法院釋字第748號解釋施行法》21日在行政院會通過，草案內容詳述同志可以結婚、繼承、繼親收養等，目前送往立法院審議，民進黨團盼能速戰速決，在5日院會「逕付二讀」。行政院長蘇貞昌受訪時強調，希望立法院如期通過法案，讓台灣向前走。

同婚草案送至立院審議，民進黨團盼速戰速決，在5日的立法院會中，直接將全案送入院會「逕付二讀」。綠營擔心反同勢力影響年底選舉，預計將國民黨和時代力量版本一同「逕付二讀」，代表同婚與反同法案將一起進入朝野協商階段，協商順利的話可按期在5月24日通過。

同婚議題敏感，蘇貞昌5日一早受訪時再向國人喊話，「我懇切呼籲國人同胞，無論你的性傾向怎麼樣，無論站在哪一方，我們都同一個國、同在這塊土地上。給人家空間也給自己空間，希望大家包容不同、和善對待，尊重大法官會議解釋，希望立法院如期通過法案，讓台灣向前走，讓社會更和善。」

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