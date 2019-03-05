快訊／民進黨拚同婚「逕付二讀」　國民黨嗆聲討「程序正義」

記者蔣婕妤／台北報導

同婚專法政院版本草案《司法院釋字第748號解釋施行法》21日在行政院會通過，草案內容詳述同志可以結婚、繼承、繼親收養等，目前送往立法院審議，民進黨團盼能速戰速決，在5日院會「逕付二讀」。國民黨團不滿綠營要逕付二讀，在院會舉牌抗議要討回「程序正義」。

行政院版「同婚專法」草案在2月21日通過行政院會後，送至立法院進行審議。民進黨團盼速戰速決，在5日上午進行黨團會議後，就會直接將全案送入院會「逕付二讀」；國民黨團則會在上午開會討論，看是否能夠形成共識，藍綠雙方也都發出甲級動員。下一站幸福盟等反同團體也已發出通知，將於上午9時集結在立法院群賢樓外，之後將轉往行政院陳情抗議及法院提告行政院長蘇貞昌瀆職。

面對綠營要拚同婚專法逕付二讀，國民黨團不滿，藍委手舉「完備立法程序，反對逕付二讀」、「程序正義，大家服氣」、「司法權罷凌立法權嗎？」、「大法官造法嗎？」等標語向民進黨嗆聲。

台灣社會對於同性婚姻議題分歧仍大，大法官於2017年5月24日公布釋字第748號解釋，現行《民法》未保障同性婚姻自由、平等權已屬違憲，因此立法機關必須在2年之內完成相關修法或立法，但是否改《民法》或另立專法由立法機關決定。

▲國民黨團抗議同婚專法。（圖／記者屠惠剛攝）