同婚專法大戰！反同怒告蘇貞昌瀆職　要求落實公投民意

記者蔡浩祥／台北報導

「司法院釋字第748號解釋施行法」草案今力拼逕付二讀，反同團體5日上午集結立院抗議，痛批政府違反公投民意，未按公投法送出婚姻限定一男一女結合的修正草案，反讓同婚準用「民法」，痛批行政院長蘇貞昌負最大政治責任，怒告瀆職。

上午9時，反同團體立院群賢樓集結召開記者會，轉往政院遞交陳情後，即前往地檢署控告蘇貞昌瀆職。

▲反同團體抗議同婚專法。（圖／記者蔡浩祥攝，下同）



政院方面，由外交國防法務處副處長張洪鈞代表接受陳情，抗議群眾直呼「蘇貞昌下台！」

提案《公投第12案施行法》專法的國民黨賴士葆到場聲援，要求政府應依法就法，就748加上公投第12項，而非減去，痛批此舉根本無視六、七百萬的公投選民。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，政府違反公投民意犯了三大錯誤：一是公投第10案已將婚姻限定在一男一女行政院未在3個月內提出修正案、二是行政院同婚專法大量準用民法婚姻規定，完全違反公投第12案、三是面對憲政危機，卻未反省補救。

曾獻瑩表示，5月24日後，若沒有相關法律保障同性共同生活，則可依民法婚姻規定「登記」，但民法婚姻已被公投第10案限定在一男一女的結合，試問要如何登記？

安定力量聯盟秘書長游信義痛批，人民按國家民主機制完成公投，表達非常明確意志。

情勢演變迄今，游信義表示，應該是總統、行政院長、立法院長，向全國人民解釋，為何要踐踏民主，而不是讓人民走上街頭，不斷重復主張，「這難道不是一票一票決定的台灣價值嗎？」

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