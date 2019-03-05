快訊／同婚專法民進黨團今擬逕付二讀　反同團體立院集結抗議

記者蔡浩祥／台北報導

行政院日前推出同性婚姻專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，今（5日）民進黨團預計逕付二讀，加快審議腳步。反同婚團體預計上午9時，集結立法院群賢樓，要求支持《民法》內限定「一男一女」婚姻關係，向選區立委抗議。

▲反同團體抗議同婚專法。（圖／記者蔡浩祥攝）



下一代幸福盟指出，愛家公投經765萬同意票通過，執政黨卻踐踏公投民意，一意孤行推動同性婚姻，刻意破壞民法婚姻是一男一女的定義。

▲反同婚團體預計上午9時，集結立法院群賢樓抗議。（圖／取自幸福盟臉書）

據了解，幸福盟等反同團體已拜會國民黨團，盼國民黨立委能支持他們所提出的專法草案，國民黨團將在上午舉行黨團大會決定是否支持反同方提案，或是提出黨團版本。

不過，時逢今年選舉，許多中南部保守縣市選區立委，紛紛收到反同團體的遊說，民進黨立委礙於選區壓力，至多持較中立立場，呼籲各方多包容尊重。

▲反同團體抗議同婚專法。（圖／記者蔡浩祥攝）



雖說民進黨團準備今逕付二讀，在野黨卻已率先發難。親民黨團總召李鴻鈞表示，希望此案在委員會充分討論，廣納社會大眾意見。

他警告，民進黨別為2020大選清理戰場採用猛衝式修法，只會像「一例一休」、年改等引發後續副作用。

李鴻鈞表示，執政黨應該要廣納社會大眾意見，這次草案標題是中性的，可內容包含第2條、第10條等等都不被反同團體接受，政院應好好做整合再送進立法院並在委員會充分討論，強行逕付二讀是不負責任的做法。

▲反同團體抗議同婚專法。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲反同團體抗議同婚專法。（圖／記者蔡浩祥攝）

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