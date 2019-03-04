全國首創智慧教育中心　徐榛蔚宣告全面打造「智慧校園」

▲花蓮縣政府舉行「花蓮智慧教育中心揭牌典禮」，縣長徐榛蔚與現場貴賓共同揭牌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府4日舉行「花蓮智慧教育中心揭牌典禮」，縣長徐榛蔚與現場貴賓進行揭牌，期許打造智慧校園，師生智慧學習。如何讓科技教育在中小學扎根，將是智慧教育中心最重要的目標。

▲徐榛蔚逐一走訪中心內部各學校Maker攤位，欣賞展示的成果，親自體驗科技結合教育的產品，場面相當熱鬧。

徐榛蔚致詞表示，九年來花蓮縣推動教育政策領先全台灣，是教育界及所有花蓮人共同努力打亮的金字招牌，不論是讀經教育的全面推廣，亦或是全民體育，皆讓孩子保持身心靈健康，並擁有良好的品德。近年花蓮縣政府更成立教育網路中心，在多位用心的教職員組成團隊努力推動下，這兩年讓花蓮縣Coding語言教育推動覆蓋率高達87%，優於全國。她也指出，在現今網際科技無遠弗屆的年代，若能善用網路資訊的平台，除了強化國民教育之外，勢必能幫助許多花蓮在地小農開拓更多銷售通路，同時也讓學童們都能了解花蓮推動食農教育的重要性。

「強國要強種，更要強根！」徐榛蔚說，學習必須從小扎根，花蓮的未來無限，我們仍應大步向前、不斷學習，期盼各位校長與師長與時俱進，未來以創新思維展現行動力與執行力，為花蓮教育建設與發展，開創燦爛新格局。

教育部資科司科長許雅芬對於縣政府為了教育爭取花東基金、前瞻基礎建設經費挹注表示肯定，她認為花蓮不只擁有好山好水好人情，教育夥伴們更是好用心、好熱情、好積極，而率全國之先成立智慧教育中心，更是大表讚揚。

教育處代理處長李裕仁表示，花蓮智慧教育中心利用教育處二樓現有空間教室以隔板隔櫃分區，規劃教學活動區、體驗DIY工具區、開放式小型會議空間、自造者成果展示區及AR／VR體驗區。內裝並以工業風進行情境佈置，有組合櫃、工作櫃、空調設備、主題意象區等。

會後，徐榛蔚走訪中心內部各學校Maker攤位，欣賞展示的成果，她更逐一親自體驗科技結合教育的產品，寓教於樂，場面相當熱鬧。