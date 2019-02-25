徐榛蔚推動安心就業就學　設籍花蓮2~15歲學費全免

▲花蓮縣長徐榛蔚在記者會上宣布自2月1日起，凡設籍花蓮縣就讀未加入準公共化私立幼兒園之2-6歲幼兒，每人每學期補助1萬5000元幼兒教育券。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重視教育，向下扎根！花蓮縣長徐榛蔚25日在教育處代理處長李裕仁陪同下主持記者會，宣布自本107學年度第2學期108年2月1日起，凡設籍花蓮縣就讀未加入準公共化私立幼兒園之2-6歲幼兒，每人每學期補助1萬5000元幼兒教育券，盼藉此減輕家長育兒負擔，讓花蓮成為適合養育後代的幸福城市。

徐榛蔚表示，教育是百年大計，花蓮縣政府願意與家長共同承擔照顧幼兒的責任，過去4至15歲學童皆免學費，為了扎根教育，今年2月1日起2至15歲都免學費，期盼讓所有孩子享有普及、均衡、優質的幼兒教育，培育花蓮未來人才，讓花蓮的孩子更有競爭力。徐榛蔚感謝花蓮縣各公私立幼兒園與縣府團隊攜手同心，以及老師們對孩子的呵護與教導，縣府將加倍努力，為花蓮創造更美好的教育藍圖。

▲徐榛蔚與表演小朋友開心合影。

縣府教育處說明，花蓮縣自107學年度第2學期108年2月1日起，提前將幼兒免學費補助加碼向下延伸至2歲幼兒，即2-6歲就讀未加入準公共化私立幼兒園者，每人每學期補助1萬5000元幼兒教育券，原則上將運用現有的幼生管理系統，由私立幼兒園送件並經縣府稽核確認後撥放，希望藉此提升幼生入園率。另為使相關資源發揮最大效益，若幼兒具中央相同性質其他補助之申請資格，應先向中央申請相關補助，其餘差額再行申請本補助，補助總金額不得超過應繳總額。倘幼生於學期中將戶籍遷出本縣，則應由父母或監護人按比例自行負擔所餘費用。

▲現場幼兒園小朋友有精彩節目表演。

此外，因應中央全面推行少子女化補助政策，自108學年度起，凡家庭綜所稅未達20%，幼兒家長未領取育嬰津貼且幼兒未就讀公立幼兒園及準公共化幼兒園者，每位2-6歲幼兒改由中央補助家長每月2,500元。

花蓮縣自101年幼托整合起，致力於提供優質教保環境，除了廣設公立幼兒園，更於人口稠密的花蓮市、吉安鄉及玉里鎮設置親親蝴蝶城堡等8所準公共化私立幼兒園，每生每月收費不超過4,500元，也有民勤、立德2所非營利幼兒園，每生每月收費不超過3,500元，可供全縣家長選擇；目前本縣幼兒園公共化教保服務比率已達69.6%，公部門托育工作領銜全國，未來將持續研擬增班及各項經費補助計畫，增進托育工作的質量，打造家長安心就業、幼兒安心就學的美好花蓮。