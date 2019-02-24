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首創！饒慶鈴與北京「家有」合作　天貓電商設立「台東館」

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▲台東縣長饒慶鈴台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事等人陪同下，率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作意向書。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事等人陪同下，率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作意向書。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣長饒慶鈴23日在台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事等人陪同下，率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作意向書，初步規劃台東農特產品將可在天貓電商平台設「台東館」販售。未來台東農特產品在大陸將開展全方位營銷合作的運營模式，是全台首創！

▲台東縣長饒慶鈴台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事等人陪同下，率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作意向書。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴縣長與家有購物集團董事長黃劍平、總裁王金燕、執行董事魏火力、副總裁張廷揚、王愛民、李純青、袁韜、白蕊以及購物節目中心高級總監程瑞華等集團高層主管也都出席見證簽約儀式，台東縣農會主任沈淑娟為台東優質農產品尋求新媒體的銷售新契機！

家有購物集團是大陸11家電視購物中第四家成立的電視購物集團，購物覆蓋率遍及大陸全國，目標從以往的客廳購物到現在的掌上購物都佔有一席之地。饒慶鈴縣長先後參觀了購物節目中心、商品中心、信息中心等部門，傾聽了電視購物行業發展趨勢、家有購物核心優勢以及集團未來戰略發展規劃等內容，為進一步深化合作提供了依據。

▲台東縣長饒慶鈴台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事等人陪同下，率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作意向書。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴參觀了「家有集團」購物節目中心、商品中心、信息中心等部門。

在本次合作意向書簽約儀式上，台東縣農會與家有購物集團宣布雙方將進行深度合作，包含資源分享、優勢互補、發展互惠的原則，互視為戰略合作夥伴，互利共贏，讓更多人了解台東的無污染有機農產品，讓優質的商品進入內地市場。

▲台東縣長饒慶鈴台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事等人陪同下，率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作意向書。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴與家有集團商談深度合作，包括資源互享優勢互補及互惠。

為了銷售台東純淨無污染的優質農特產品，家有購物集團開先例與天貓洽談要設立「台東館」，也已獲得阿里巴巴集團邀請成立許可及支持，阿里巴巴也承諾未來旗下的「菜鳥物流（冷鏈物流）」會加入台東館的營運協助。

饒慶鈴縣長除了對家有購物集團表達了高度的肯定，並表示一直以來台東縣都在尋求新的發展契機，在如今的時代背景下，台東縣農會願意嘗試與家有購物這樣的優秀平台合作，共同促進經濟發展，是在為兩岸民眾謀福祉，這也是她這趟行程最期待能達成的目標。

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關鍵字：首創,饒慶鈴,北京,家有購物,天貓電商,台東館,電視購物,物流,阿里巴巴

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