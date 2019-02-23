　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

校園有機供餐邁入第4學年　徐榛蔚關切與學童共餐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮縣長徐榛蔚關切校園營養午餐供餐情形到學校配膳室視察，由廠商介紹菜色及每日菜單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚關切校園營養午餐供餐情形到學校配膳室視察，由廠商介紹菜色及每日菜單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚關切校園營養午餐供餐及管理情形，22日前往中正國小視察並與學童們共進午餐，期勉學校強化午餐供應管理機制，落實對廚房衛生安全管理及餐食品質提升，並肯定廚務人員，為花蓮學子準備優質的午餐，讓所有家長對學校辦理午餐更有信心。

▲花蓮縣長徐榛蔚關切校園營養午餐供餐情形到學校配膳室視察，由廠商介紹菜色及每日菜單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚叮嚀孩子們飲食要均衡、不要偏食，多元攝取各式營養。

徐榛蔚首先到學校配膳室視察，經由廠商介紹今日菜色及每日菜單後，隨後至教室與學生們一起用餐，學生一見縣長到來，精神飽滿地問候道好，她親切叮嚀孩子們飲食要均衡、不要偏食，多元攝取各式營養素，才能健康茁壯，場面溫馨。

▲花蓮縣長徐榛蔚關切校園營養午餐供餐情形到學校配膳室視察，由廠商介紹菜色及每日菜單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與學童共進營養午餐。

徐榛蔚表示，這學期是第四個學年推動有機營養午餐，在此感謝學校以及營養師，每個月將孩子們每天需要的營養比例調配均衡，藉由與在地小農合作，搭配農業產銷班有機蔬菜的生長期，相信孩子能吃得開心、吃得健康、吃得安全與吃得美味。

花蓮縣政府自民國99年起實施免費學校午餐政策，目的在落實讓學童平等教育中吃得營養、吃得健康，並加強學校餐食衛生品管，以確保學童攝取充分的營養與維護校園餐食衛生安全。為提升學校午餐衛生安全，花蓮縣學校午餐優先使用本地優良食材，並於104學年度起推行「學童營養午餐每週一日食用有機蔬菜」政策。

ET快訊
「韓流」新北發威！上萬人擠爆三重市前街　驚人畫面曝光
蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖叫　網笑瘋：重播看30次
子瑜黑髮不見了！近照曝光…「染成這髮色」美翻

關鍵字：校園,有機,供餐,徐榛蔚,學童,共餐,配膳室,在地小農,食材

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「害怕被他殺掉！」蘆洲惡母暴打3歲兒　1年前向警爆料家暴夫藏槍

影／盛竹如爆遭威脅「法院跑到死為止」　李新案第9集下午2:22播出

影／「我真的很痛」謝政鵬無緣4強　IG再發文悼女友：不會跟妳說再見

影／1歲兒生殖器屁股驚見「網狀烙痕」　父心碎控狠心保母吹風機施虐

追討12萬車禍賠償！兇嫌臉書找到死者　PO文曝「曾經是我好朋友」　

《蓋亞》地球「竹市出任務」倒數　30天15萬人次到訪

竹北最美綠色公路　楓香樹上賞「月神之蛾」

安德基金會東石鄉設立日照中心　台灣諾華致贈接送巴士

鐵路高架舊案又被打槍　陳歐珀：補件再審非退回

《蓋亞》登陸結束倒數　網美打卡衝最後一波

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

《蓋亞》地球「竹市出任務」倒數　30天15萬人次到訪

竹北最美綠色公路　楓香樹上賞「月神之蛾」

安德基金會東石鄉設立日照中心　台灣諾華致贈接送巴士

鐵路高架舊案又被打槍　陳歐珀：補件再審非退回

《蓋亞》登陸結束倒數　網美打卡衝最後一波

梅嶺獎全國美術比賽　嘉義市蘭潭國中包辦國中組前三名

礁溪跑馬古道植栽　延伸低海拔山區原生鳥類生態廊道

礁溪下埔排水魚群死亡　初判元凶是水中溶氧過低

花蓮改善農地重劃區環境　先期規劃長良里38公頃明年施工

校園有機供餐邁入第4學年　徐榛蔚關切與學童共餐

美女營養師激推！減脂、去乾癢，超級食物燕麥好處多

河成雲親自搶票「來陰的」！4次打亂粉絲...竟真的買到了

《蓋亞》地球「竹市出任務」倒數　30天15萬人次到訪

重病父昏迷37天！女兒挺7月孕肚「救我爸爸」　白沙屯媽祖趕路…竟回頭摸手

ABL／第一個獎學金赴美國中生　陳建州：吳永盛背負新世代使命感

年後一週...16萬人腹瀉掛病號　最兇的致病源還是「它」

「給我一支掃帚我都跟他拚」　郝龍斌嗆蔡、蘇：是哈利波特嗎？

被柯P反嗆！　羅霈穎「驚人百萬收租」…4億房產大亨身家曝光

台南七股黃昭堂雕像被人潑紅漆　犯案者：不滿轉型正義

竹北最美綠色公路　楓香樹上賞「月神之蛾」

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

地方熱門新聞

他門口停車消失3天！屋主崩潰：..

台南驚傳街頭殺人　婦遭刀刺肚腸..

世紀豪賭？　藍營拒為台南捷運背..

捐40連號發票　享六福村299..

簽賭站易地重啟爐　再遭警破獲

南投「泰順廊橋」今開通

先進運輸系統優先路網　採自動駕..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

統一發票兌獎APP早鳥下載中獎..

無人機空拍與人工智慧結合　新里..

女神百年相遇！大甲、白沙屯媽同..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

台灣燈會平安豬　員警提燈很開心

更多熱門

相關新聞

IFOAM論壇來台　新北全英語錄取率20％

國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）2019年3月首度來台舉辦青年論壇，由新北市政府承辦，第一波招募學員，來自有機產業的農友、有機驗證機構、有機通路商、有機農業倡議者等共75人報名，於20日面試錄取15人，錄取率僅20％，將以英語作為主要語言，面試採全英文方式進行。

13歲國中生自殺！2同學判賠千萬元

縱谷觀光發展　徐榛蔚盼把餅做大

血壓飆升190　花蓮王爆前年住院

花蓮港觀光規劃　徐榛蔚盼與中央合作

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

子瑜近照曝光　「染成這髮色」美翻

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面