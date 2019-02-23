校園有機供餐邁入第4學年　徐榛蔚關切與學童共餐

▲花蓮縣長徐榛蔚關切校園營養午餐供餐情形到學校配膳室視察，由廠商介紹菜色及每日菜單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚關切校園營養午餐供餐及管理情形，22日前往中正國小視察並與學童們共進午餐，期勉學校強化午餐供應管理機制，落實對廚房衛生安全管理及餐食品質提升，並肯定廚務人員，為花蓮學子準備優質的午餐，讓所有家長對學校辦理午餐更有信心。

▲徐榛蔚叮嚀孩子們飲食要均衡、不要偏食，多元攝取各式營養。

徐榛蔚首先到學校配膳室視察，經由廠商介紹今日菜色及每日菜單後，隨後至教室與學生們一起用餐，學生一見縣長到來，精神飽滿地問候道好，她親切叮嚀孩子們飲食要均衡、不要偏食，多元攝取各式營養素，才能健康茁壯，場面溫馨。

▲徐榛蔚與學童共進營養午餐。

徐榛蔚表示，這學期是第四個學年推動有機營養午餐，在此感謝學校以及營養師，每個月將孩子們每天需要的營養比例調配均衡，藉由與在地小農合作，搭配農業產銷班有機蔬菜的生長期，相信孩子能吃得開心、吃得健康、吃得安全與吃得美味。

花蓮縣政府自民國99年起實施免費學校午餐政策，目的在落實讓學童平等教育中吃得營養、吃得健康，並加強學校餐食衛生品管，以確保學童攝取充分的營養與維護校園餐食衛生安全。為提升學校午餐衛生安全，花蓮縣學校午餐優先使用本地優良食材，並於104學年度起推行「學童營養午餐每週一日食用有機蔬菜」政策。