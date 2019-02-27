志工隊2年度服勤9200小時　徐榛蔚表揚第一線觀光尖兵

▲花蓮縣政府辦理「108年度觀光大使志工服務隊志願服務會報暨表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日晚間辦理「2019年度觀光大使志工服務隊志願服務會報暨表揚大會」，針對2017、2018兩個年度全隊觀光大使志工服勤累積逾9,200小時，縣長徐榛蔚在會中頒贈匾額予志工幹部及感謝狀予106服務績優志工，表揚志工服務之辛勞。



縣長徐榛蔚表示，觀光大使在推展花蓮觀光功不可沒，不論在大大小小的觀光相關活動都可看見觀光大使們，熱情支援與服務民眾，讓本縣活動得以順利推展，營造更友善的觀光環境，更感謝志工隊大隊長徐雪玉議員長期對觀光大使的熱忱支持與鼓勵。

▲縣長徐榛蔚在會中頒贈匾額給績優志工幹部。



觀光處長唐玉書表示，觀光大使志願服務的性質與多數的志工隊不同，多為機動性較強、支援活動之值勤，包括太平洋燈會、暑期紅面鴨展出、夏戀嘉年華、國慶焰火、太平洋觀光節等大型觀光活動，服勤時數累積實屬不易，除大型活動外，亦協助各項臨時性任務如迎賓接待及外賓翻譯等服務，實屬花蓮第一線的觀光尖兵。



會中亦辦理全體志工之志願服務會報，觀光大使出席踴躍，展現出高度凝聚力及向心力，觀光大使隊長賴興岳針對過去值勤進行隊務檢討，並進一步報告今年度培訓活動規劃及活動服務規劃，活動過程中有笑又有淚，展現志工的團結及多年培養的深厚感情。