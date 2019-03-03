天龍國小強太猛！殺蟲劑一點用都沒有　原因曝和「使用習慣」有關

▲北部德國蟑螂已出現抗藥性蟑螂。（示意圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

環保署每年都會針對環境用藥衛生做藥性檢測，據《頻果日報》報導，環署針對10種殺蟲劑對蟲子進行研究看有無抗藥性，結果發現常出現在北部的德國蟑螂，已對百滅寧、第滅寧及撲滅松呈現抗藥性，最大原因就是民眾習慣常常使用同一款藥劑。

環署化學局副局長陳淑玲表示，該份報告是去年研究計畫，主要目的是提供用藥建議，因此在北、中、南及東部針對蟑螂、蒼蠅、蚊子、臭蟲等蟲子委託學術機構針對市面常見的殺蟲劑成分包括賽滅寧、治滅寧、百滅寧、第滅寧、陶斯松、撲滅松、亞特松、安丹、芬普尼及益達胺做檢測。

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陳淑玲指出，以蟑螂為例，分在辦公室常看見較小隻的德國蟑螂，及居家型較大隻的美洲蟑螂，其中德國蟑螂卻對含有百滅寧、第滅寧及撲滅松成分的3種殺蟲劑呈現抗藥性，但相較其中南部抗藥性則沒那麼強。陳淑玲說明，會有抗藥性研判是德國蟑螂喜歡在都會區辦公室生存，但數量愈來愈多，民眾使用的殺蟲劑也不停增加，但使用效果不會每一次都達100%，可能有1、5%等比例的蟑螂逃過一劫，因此當繁衍出的下一代孩子，相對抗藥性就會變的強大。

陳淑玲表示，市面上常見的藥劑是最後一個字有「寧」的「除蟲橘精」類，和最後一個字是「松」的「有機磷劑」，還有硼酸等類，但大部分民眾因習慣，長期都會使用同一種藥劑，導致久了，自然而然對這些蟲子產生抗藥性。

陳淑玲強調，研究目的是希望提供環保、衛生單位和民眾，不管在防治登革熱或要殺蟑螂、螞蟻等蟲子等其他用途，建議每次使用都換不同成分，不要都買同一類藥劑使用，才能減少抗藥性，同時達到真正把蟲滅掉的效果。