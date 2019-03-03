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今年最髒日！中部以北空汙嚴重　32空品測站亮「紅橘燈」

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▲▼3日空品測站。（圖／環保署提供）

▲台中西屯空品測站已亮紅燈。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

受南風增強，今（3日）中部以北空汙嚴重，根據環保署空氣品質監測網顯示，截至目前已有9處空品測站達對全民都不健康的「紅色警示」，23處達對敏感族群不健康的「橘色警示」，是今年北、中部空氣最糟的一天。環署呼籲，民眾出門一定要戴口罩，避免身體不適。

環署說明，今天中午前受到偏南風影響，雲嘉南空品區擴散條件轉好，但中部以北地區為下風處，加上邊界層高度較低，水平及垂直擴散條件仍不佳，北部、竹苗及中部空品區局部地區達紅色警示等級。

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根據空品測站顯示，目前達紅色警示的包括古亭、土城、桃園、中壢、平鎮、新竹、苗栗、西屯和忠明。橘色警示有，士林、菜寮、三重、大同、中山、松山、汐止、新莊、萬華、板橋、永和、新店、大園、頭份、豐原、線西、彰化、二林、南投、竹山、斗六、崙背和台西。

環署指出，今天鋒面通過，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，局部地區會有較大雨勢，下午起東北季風也將增強，受降雨洗除作用及風速增強、擴散條件轉好，預估中午過後空氣品質可望逐漸改善。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。
 

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關鍵字：空汙,空氣品質,環保署,空氣品質監測網,南風,中部以北,紅色警示,橘色警示,空氣

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