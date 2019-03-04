礦業修法進度恐歸零！環團轟經濟部超被動　籲立院趕快拚三讀

▲環團舉行記者會呼籲立院趕快讓礦業法三讀通過，避免進度歸零。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

礦業法在2018年5月底送到立院，環團今（4日）指出，這期間只進行過一次黨團協商，快1年過去，經濟部態度超被動，現在該法修法進度已達8成，呼籲召委等人趕快在本會期協商，並完成三讀，要是再沒通過，全部都得歸零。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，衝突的源頭就是老舊落伍的礦業法，如只要將租金提存法院後，不須經地主同意業者就可在礦業法的保障下進行採礦，侵害人民財產權的「霸王條款」、礦權展延幾乎100%核准，因此老舊過時的條文必須盡速完成修正，但根據行政院公布此會期93個優先法案中，卻沒有礦業法修正草案，2年來修法過程，經濟部等部門都顯得被動。

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台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂表示，台灣現有的172個礦場，只有29個有經過「環境影響評估」審查，比率不到2成，也難怪礦業開發一直給民眾「擁有開發特權」印象，修正礦業法，讓既有礦場進行環評，與所有開發行為一視同仁，是非常關鍵的改革重點，且一旦完成修法，將能避免如同亞泥新城山礦場炸山挖礦60年都「免環評、免告知、免同意」，威脅礦下居民身家安全的憾事再度發生。

新竹關西鎮居民宋明光說，礦場距離家裡只有150公尺，1天會炸2次山，每次警報聲響起，居民就要趕快找到室內掩護，這不是在放鞭炮，一不小心就會炸死人，大家長期處在恐懼中，好不容易此區被劃為「礦業保留區」，以為就可以安心居住，沒想到3年多前，在居民不知情情況下傳出要復礦，希望礦業法能真正的修正，保障地方民眾權益。

地球公民基金會憂心，第9屆立委任期將屆滿，這些改革進展恐因屆期不連續而全數化為烏有，礦業改革將回到原點，盼當時的經濟委員會召委廖國棟，及立法院長蘇嘉全能趕快和各黨協商，將已達8成的修法，在本會期完成三讀。